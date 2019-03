En un hotel de Bogotá se encontraba el fiscal de la Justicia Especial de Paz, Carlos Bermeo, también el exsenador Luis Alberto Gil conocido como “El Tuerto Gil”. Según la Fiscalía, estos dos hombres recibían 500.000 dólares para frenar la extradición de Jesús Santrich.

#ATENCIÓN Momento en el que se realiza la entrega de los 40.000 dólares al fiscal de la #JEP, Carlos J. Bermeo, en un hotel del norte de #Bogotá pic.twitter.com/q7Z6DT7pIx — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 2 de marzo de 2019

La JEP se pronunció así:

Respecto a la captura del fiscal de apoyo Carlos Julián Bermeo Casas, de la UIA, los magistrados de la Sección de Revisión de la JEP informan:

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP no es parte en los trámites de garantía de no extradición.

En el caso del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, la Sección de Revisión no ha formulado a la UIA ningún tipo de requerimiento.

La UIA tiene autonomía administrativa al interior de la JEP para designar a sus propios funcionarios y empleados. En consecuencia, la magistratura no tiene injerencia alguna en esos nombramientos.

La Sección de Revisión solicita a la Fiscalía General de la Nación que le imparta la mayor celeridad a la investigación que se adelanta por los hechos informados hoy y rechaza y condena cualquier acto de corrupción que afecte la administración de justicia.

Firman:

– Jesús Ángel Bobadilla

Presidente de la Sección de Revisión

– Ana Catherina Heyck Puyana

Vicepresidente de la Sección de Revisión

– Claudia López Díaz

Magistrada

– Adolfo Murillo Granados

Magistrado

– Gloria Amparo Rodríguez

Magistrada