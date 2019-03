Control excepcional como el de Hidroituango se ejercerá sobre todos los entes gubernamentales

— El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, anunció que el organismo a su cargo entrará a ejercer control excepcional en cualquier región del país donde sea necesario, dado que el control fiscal tiene que generarse con rapidez y prontitud, al tiempo que les pidió a los contralores territoriales trabajar en forma conjunta y generar el cambio que requiere el actual modelo de control fiscal.

“Tenemos que hacer lo de Hidroituango y vamos a seguir entrando en todas partes. Es además una función legal, constitucional, que tiene la Contraloría General de la República”, dijo el Contralor al intervenir en el Encuentro Nacional de Contralores, que se realiza en Bucaramanga.

“Yo creo que no han encontrado en el país un funcionario más respetuoso de ustedes y más comprometido con el control fiscal, pero aquí hay un control superior. Y tenemos el compromiso de vigilar estos recursos con sentido de urgencia. Pero, además, yo no negocio los fundamentales del control y ahí les pido mucha ayuda”, le dijo el Contralor Córdoba a los Contralores departamentales y municipales, con los que firmó un convenio que permitirá fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF).

Hay que cambiar y ya

El Contralor General de la República les pidió a sus colegas del nivel territorial avanzar hacia un cambio definitivo en actual modelo de control fiscal y les recordó que hace un poco más de 3 años, siendo entonces Auditor General de la República, le dio este mismo mensaje: “O cambiamos, o nos cambian”.

“Las circunstancias de los que sucede hoy en varios departamentos no nos dan espera. Aquí debemos tener, no solo un gran sentido de urgencia en la vigilancia, sino generar el cambio necesario hacia el modelo de control fiscal que necesitamos”, insistió.

Para el Contralor General, el control fiscal afronta actualmente un problema grave. “A mí me duele realmente las circunstancias que vivimos. Necesitamos fortalecer mucho más el control fiscal a nivel nacional. Ya están a 10 meses de su salida, y yo les digo lo que les dije cuando era Auditor: si no cambiamos el modelo de control fiscal, el país y la ciudadanía no nos lo va a perdonar, porque hoy vuelven las denuncias sistemáticas del PAE y sobre la infraestructura educativa y otros temas más”, añadió.

“Yo no tengo porque juzgar, pero ahí hay una gran responsabilidad, y es el cambio de modelo. Necesitamos un modelo preventivo, no previo, concomitante y posterior”, subrayó.

Recalcó igualmente la necesidad de contar con un proceso de responsabilidad fiscal mucho más rápido, aparte que es muy difícil recuperar un recurso público después de que se lo han llevado.

“Necesitamos que se pueda fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal en estos 10 meses que les queda de gestión. Para este año ustedes van a tener que vigilar $140 billones de pesos de los más de 1.000 municipios y 32 departamentos y la CGR tiene que auditar alrededor de $260 billones de pesos; y tenemos el gran compromiso con el país de hacerlos juntos, y por eso el SINACOF tiene que funcionar. Debemos hacerlo coordinadamente”, les dijo también el Contralor General a los contralores territoriales.

Primeros logros

En su intervención en el Encuentro Nacional de Contralores, el Contralor Córdoba Larrarte destacó algunos logros de sus primeros meses al frente de la CGR.

“Dije desde que aspiraba a la Contraloría que necesitamos un modelo basado en dos temas claros: Uno, Mayor Ciudadanía. y Dos, Mayor Tecnología. Y lo hemos venido cumpliendo a cabalidad. Voy a cumplir 6 meses al frente de la Contraloría y a los 3 meses logramos tener para el país el primer Observatorio de Gasto Público, que si no es en línea y en tiempo real es con una frecuencia semanal. Un instrumento de gran importancia para poder saber día a día qué está pasando con el recurso público a nivel nacional.

Adicionalmente, a los 4 meses logramos tener la plataforma Océano, que ya está al servicio de las contralorías territoriales y, por eso mismo, la importancia de firmar este convenio del SINACOF, para que tengan toda la información y estemos completamente coordinados. Ya estamos mirando más de $600 billones de pesos, de lo que sería la contratación estatal en cada uno de los departamentos y municipios. Y podemos hoy saber en qué regiones están simultáneamente los contratistas y tener así claridad de qué es lo que está pasando con los recursos de los colombianos”.