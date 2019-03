Tornado en EE.UU causa 23 muertos y cuantiosos daños materiales

–El violento tornado que azotó este domingo al sureste del Estado de Alabama, en el surdeste de EE.UU, deja hasta ahora 23 personas muertas y un número indeterminado de heridos, así como cuantiosos daños materiales.

“Desafortunadamente, nuestra cifra de víctimas, en lo que respecta a muertes, se mantiene en 23 en el momento actual”, indicó el Sheriff del condado de Lee, Jay Jones.

Añadió que dos personas estaban en cuidados intensivos.

A la gran gente de Alabama y las áreas circundantes: Por favor, tenga cuidado y seguridad. Los tornados y las tormentas fueron verdaderamente violentos y podrían venir más. A las familias y amigos de las víctimas, y a los heridos, ¡Dios los bendiga a todos!

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all!

