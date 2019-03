Tres estaciones de TransMilenio cambian de nombre

Loterias

Loterías del 3 de marzo en Colombia:

DORADO

Noche 0814

CULONA:

8006

ASTRO LUNA

2370 – Signo Piscis

PIJAO:

4330

PAISITA:

Día 8009 – Noche 4747

CHONTICO:

Día 9483 – Noche 0306

CAFETERITO:

Noche 3153

SINUANO:

Día 4987 – Noche 8575

CASH THREE:

Día 941 – Noche 614

PLAY FOUR:

Día 3832 – Noche 3309

SAMAN:

0783

CARIBEÑA:

Día 1069 – Noche 2760

WIN FOUR:

8248

EVENING:

3226

MOTILÓN:

Tarde 1829 – Noche 2538

LA FANTÁSTICA:

Noche 3498

ANTIOQUEÑITA

Día 0987 – Tarde 0430

RESULTADOS DEL SÁBADO 2 DE MARZO

Baloto 06 22 25 28 40 05

Revancha 10 14 29 35 37 01

Boyacá 0252 – Serie 110

Cauca 3802 – Serie 067