Voy de regreso a casa, dice Guaidó; EE.UU anuncia respuesta “fuerte y significativa” a cualquier acción en su contra

–“Voy camino a casa. Regreso a seguir trabajando por nuestra ruta y a fortalecer la presión interna que nos permita liberar a nuestro país”, escribió en su cuenta en Twitter este lunes Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela.

“Hoy, a las 11 am, todos volvemos a las calles. No podemos celebrar mientras un régimen usurpador bloquea el acceso de la ayuda humanitaria y mueren cientos de personas por falta de medicinas y alimentos”, complementó Guaidó.

Además señaló: “Nuestra misión es insistir, persistir hasta lograrlo y resistir las últimas patadas de ahogado de quienes saben que ya van de salida. Venenzuela, vamos todos, vamos juntos, que mientras estemos unidos nada podrá detenernos”.

Además, Guaidó envió un mensaje a sus compatriotas. Les pidió escucharlo y difundirlo, así como “salir a las 11 am a las calles”.

A propósito del retorno de Guaidó a Venezuela, a través del asesor de Seguridad, John Bolton, el gobierno de los Estados Unidos notificó que dará una respuesta “fuerte y significativa” ante cualquier acción que emprenda el régimen de Nicolas Maduro contra el presidente encargado.

“El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció su planeado regreso a Venezuela. Cualquier amenaza o acto en contra de su retorno seguro será recibido con una respuesta fuerte y significativa de Estados Unidos y la comunidad internacional”, escribió Bolton en su cuenta en Twitter.

Venezuelan Interim President Juan Guaido has announced his planned return to Venezuela. Any threats or acts against his safe return will be met with a strong and significant response from the United States and the international community.

