Colombia muestra su oferta turística en ITB 2019

El MinComercio y ProColombia mostrarán en ITB la variada oferta turística del país, con la participación de 24 empresarios colombianos que ofrecerán sus productos. El stand promocionará ciudades y regiones como Amazonas, Bogotá, Cartagena, Chocó, Medellín, Meta, el Paisaje Cultural Cafetero y Santa Marta.

Empresarios colombianos participarán en una de las ferias de turismo más importantes de Europa, que se llevará a cabo desde el 6 hasta el 10 de marzo, en Berlín, Alemania.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, señaló que, “ITB es una gran vitrina para acercarnos a los viajeros europeos y también para ponernos al día sobre los adelantos y tendencias de un sector que para los colombianos ya representa la segunda fuente de crecimiento económico”.

“ITB es una cita imperdible para los países que, como Colombia, quieren mostrar al mundo su oferta turística vacacional. Con una campaña enfocada en la música queremos crear una conexión emocional para mostrar la riqueza y diversidad de Colombia”, señaló Flavia Santoro Trujillo, presidenta de ProColombia, al referirse a la campaña de promoción internacional ‘Colombia Feel The Rhythm’.

Alemania es el tercer país europeo emisor de turistas hacia Colombia. Durante 2018, llegaron a Colombia más de 70.000 alemanes, cifra que representó un crecimiento del 11,2% comparado con el año anterior.

“Estamos acercando nuestras potencialidades a los inversionistas extranjeros para fortalecer la oferta turística en Colombia, de manera que contribuya al desarrollo social y económico del país y optimice la prestación de servicios turísticos con estándares internacionales”, destacó el ministro Restrepo.

Colombia en ITB

En representación del Gobierno Nacional asistirán a la Feria el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, el viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky y el vicepresidente de Turismo de ProColombia, Julián Guerrero Orozco.

Precisamente, Guerrero Orozco presentará en un conversatorio el libro blanco, ‘Music is the New Gastronomy’, un documento que aborda la asociación entre música y turismo, y que analiza 17 casos de estudio de diversos países del mundo. El documento fue construido por ProColombia, en alianza con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y Sound Diplomacy.

El conversatorio tendrá lugar el jueves 7 de marzo a las 13:30 horas en el stand de Colombia en ITB y participarán, además del vicepresidente de Turismo de ProColombia, Katja Hermes, en representación de Sound Diplomacy, el director del departamento de miembros afiliados de la OMT, Ion Vilcu; el director de comunicaciones de ese organismo, Marcelo Risi; y el músico colombo – alemán, Larsito.

El estand de Colombia será también el escenario en el que se presentará la banda ‘AfroColombia BCN’, la cual hará sentir el ritmo de Colombia a los asistentes a la Feria

Reconocimientos en ITB

Recientemente Colombia fue nominada en la categoría LGBT Trend Destination por los Spartacus Travel Awards, correspondientes a Spartacus Traveler, uno de los medios LGBT más importantes de Alemania. Colombia compite por el galardón con España, Austria, Tailandia y Malta. El resultado será revelado durante ITB.

Asimismo, durante la Feria, ProColombia y la Marca País Colombia le entregarán al ciclista alemán Guido Kunze un certificado que lo acredita ‘embajador de Colombia en Alemania’. Kunze se hizo célebre en Colombia tras recorrer en bicicleta el país de norte a sur, con el objetivo de conocer el largo camino del chocolate. El acto se celebrará en el stand de Colombia el 7 de marzo a las 11:30 horas.