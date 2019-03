Con actividades lúdicas Alcaldía de Bogotá enseña a ciudadanos sobre el Código de Policía

Con una perspectiva innovadora para acercar la ciudadanía a los lineamientos del Código Nacional de Policía y Convivencia, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia le apuesta a las actividades pedagógicas alternativas para cambiar la cultura ciudadana.

“Tras dos años de implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia continuamos con el reto de desarrollar acciones pedagógicas para que las personas sientan que el Código aporta a la interacción pacífica, respetuosa y armónica. Sabemos que los cambios en la cultura ciudadana se dan a largo plazo, de ahí la importancia de realizar las capacitaciones en colegios y los cursos pedagógicos que estamos desarrollando”, aseguró Jairo García, Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Por eso en el 2019, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia implementó una metodología que utiliza la lúdica para que los ciudadanos que infringieron el Código participen de forma activa en los cursos pedagógicos que se imparten en las Casas de Justicia de la Calle 45, Kennedy, Mártires, Suba (Pontevedra), Usaquén y Usme, donde pueden ir en cualquiera de los cuatro horarios dispuestos: 8:00 am; 10:00 am; 11 am y 2:00 pm.

Para llegar a la ciudadanía de forma más efectiva, a través de la página web www.scj.gov.co se encuentra publicado un aplicativo en línea a través del cual se podrá solicitar capacitación sobre el Código Nacional de Policía y Convivencia a grupos mayores de 20 personas.

En simultánea y en articulación con la Secretaría Distrital de Educación, se están desarrollando capacitaciones dirigidas a estudiantes de los grados 6° a 11°, la meta prevista para este año es llegar a 100 colegios oficiales y 50 privados para que más de 30.000 niños y niñas se apropien de las normas de convivencia. En el 2018, 14.573 personas capacitadas, entre estudiantes de colegios públicos y privados, orientadores, psicólogos, sociólogos, rectores y multiplicadores.

Por otra parte, y con el interés de mejorar la calidad del trato y hacer más efectivo el contacto en la relación cotidiana entre los ciudadanos y los policías, a través de la estrategia ‘Mejor Policía’, fue capacitado el personal encargado del servicio de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, es así como 4.567 uniformados fueron entrenados en protocolo de atención al ciudadano, oferta de servicios en seguridad, convivencia ciudadana y justicia, habilidades sociales, ética de la función pública y Código Nacional de Policía y Convivencia.

Otra de las actividades que se realizó en el 2018, para continuar con la difusión del Código, fueron los 446 talleres reflexivos que se realizaron en el Centro de Traslado pro Protección en el que participaron 7.056 personas.

El Código Nacional de Policía y Convivencia es un instrumento para mejorar la convivencia, además les dio herramientas a las autoridades para poder imponer medidas correctivas y sancionar situaciones que afectan la integridad y tranquilidad de los ciudadanos.