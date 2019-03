Duro golpe asesta el Ejército a banda criminal de “los pelusos”

Loterias

Loterías del 4 de marzo en Colombia:

Cundinamarca 2156 – Serie 205

Tolima 3446 – Serie 057

DORADO

Mañana 8037 – Tarde 8755

CULONA:

5044

ASTRO SOL

8282 – Signo Leo

ASTRO LUNA

2721 – Signo Acuario

PIJAO:

6615

PAISITA:

Día 5205 – Noche 2528

CHONTICO:

Día 5017 – Noche 1386

CAFETERITO:

Tarde 6881 – Noche 9049

SINUANO:

Día 3863 – Noche 0632

CASH THREE:

Día 084 – Noche 035

PLAY FOUR:

Día 9548 – Noche 6507

SAMAN:

6372

CARIBEÑA:

Día 9491 – Noche 1518

WIN FOUR:

8422

EVENING:

8182

MOTILÓN:

Tarde 3119 – Noche 9718

LA FANTÁSTICA:

Día 5090 – Noche 1024

ANTIOQUEÑITA

Día 7488 – Tarde 3547