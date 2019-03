EE.UU. aplaude “regreso seguro” de Juan Guaidó a Venezuela

–Luego que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ingresó a su país luego de haber visitado varias naciones latinoamericanos, el gobierno de los Estados Unidos aplaudió el “retorno seguro” y reiteró que “el mundo está observando” muy de cerca el proceso de cambio en el país sudamericano.

En un comunicado, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, reiteró su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y lo felicitó por sus éxitos diplomáticos en la región y su retorno seguro a su país.

De igual manera, Pompeo indicó que “recibimos con agrado las noticias sobre el personal militar y de servicios de seguridad venezolanos que hacen lo correcto y reconocen al presidente interino Juan Guaidó”.

Este el texto del comunicado del Departamento de Estado:

“Los Estados Unidos aplauden al pueblo de Venezuela por sus acciones para crear una transición democrática pacífica y felicitan al Presidente interino Juan Guaido por sus exitosos esfuerzos diplomáticos en la región y el regreso seguro a Venezuela.

Los Estados Unidos y las naciones amantes de la libertad en todo el mundo apoyan al Presidente Interino Guaido, la Asamblea Nacional y todas las fuerzas democráticas mientras trabajan para establecer elecciones libres y justas que devolverán la democracia a Venezuela.

También recibimos con agrado las noticias sobre el personal militar y de servicios de seguridad de Venezuela que hace lo correcto y reconoce al Presidente Interino Juan Guaido.

La comunidad internacional debe unirse e impulsar el fin del brutal régimen de Maduro y la restauración pacífica de la democracia en Venezuela”.

De otro lado, el secretario Mike Pence advirtió a través de su cuenta de Twitter que cualquier amenaza, violencia o intimidación en contra de Juan Guaidó “no será tolerada y recibirá una respuesta rápida”.

.@JGuaido’s safe return to Venezuela is of the highest importance to the U.S. Any threats, violence, or intimidation against him will not be tolerated & will be met with swift response. The world is watching – Interim President Guaido must be allowed to re-enter Venezuela safely.

