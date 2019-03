Fuerte depresión habría causado el suicidio de Keith Flint, cantante de The Prodigy

Keith Flint, el músico británico que cantó éxitos de la banda The Prodigy como “Firestarter” y “Breathe”, murió a los 49 años, dijeron el lunes sus compañeros de grupo, quienes agregaron que el cantante se suicidó.

Flint, vocalista y cara más reconocible de la banda The Prodigy, nunca ocultó que podría llegar el día en que pusiese fin a su vida. “Cogería una hilera de pastillas y me las iría tomando todas, una detrás de otra, hasta que perdiese la cuenta y pasase a mejor vida. Lo que pasa es que para eso hay que tener pelotas y yo soy un cobarde”, explicó en una entrevista con The Times en 2009. Ayer, a sus 49 años, cumplió su amenaza.

Keith Flint se convirtió en una de las caras más conocidas de la música electrónica británica de la década de los 90, bailando de manera aparentemente aleatoria, muchas veces con cortes de pelo excéntricos que parecían los cuernos del diablo.

El hit “Firestarter” de 1996 llevó los sonidos de las raves británicas under a un circuito más masivo.

La policía fue llamada a una dirección en Essex, en el este de Inglaterra, poco después de las 0810 de la mañana del lunes y fue pronunciado muerto en el lugar. Su muerte no está siendo tratada como sospechosa.

“Con profundo impacto y tristeza confirmamos la muerte de nuestro hermano y mejor amigo Keith Flint”, dijeron otros miembros de Prodigy en un comunicado. “Un verdadero pionero, innovador y leyenda. Lo extrañaremos siempre”, agregaron.

Liam Howlett, fundador del grupo, dijo que Flint se había quitado la vida.

“Nuestro hermano Keith se quitó su propia vida el fin de semana. Estoy conmocionado, malditamente enojado, confundido y con el corazón roto”, dijo Howlett en Instragram. “Q.E.P.D hermano Liam”, agregó.

The Prodigy tuvo su primer concierto en Dalston, al este de Londres, y lanzó el corte bailable Charly en agosto de 1991. NME dijo que el álbum “Fat of The Land”, de 1997, que incluía “Firestarter” y “Breathe”, había vendido 10 millones de copias hasta la fecha.

