Gran Alianza por la Nutrición es convocada por la Primera Dama

La Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, convocó a todos los sectores del país, públicos, privados, cooperación internacional, organismos multilaterales, academia, fundaciones y sociedad civil, a unirse a la Gran Alianza por la Nutrición de la Niñez de Colombia.

La estrategia que se inició este martes cuenta con la participación de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la Fundación Éxito, y cuyo propósito es aumentar la competitividad, la inteligencia emocional y la capacidad intelectual de la población colombiana, a través de una intervención nutricional oportuna.

“Nosotros hemos analizado las situaciones y consideramos que priorizar en la nutrición y tener la nutrición como una atención básica, reconociéndola como un proceso de vida indispensable para el crecimiento, para el desarrollo, para el cuidado y la conservación de la salud, va a ser fundamental, y nos va a permitir empezar a cerrar brechas, eliminar barreras y generar que exista verdaderamente igualdad de oportunidades para que nuestros jóvenes estén llamados a sacudir el país, a sacudir las regiones, a partir de sus habilidades, sus capacidades y sus talentos”, dijo la Primera Dama.

A esto se suma el entorno socioafectivo, fundamental en el desarrollo de la niñez, que comienza con el cuidado básico de la vida desde la primera infancia, muy especialmente desde la gestación hasta los dos primeros años de vida, lo cual se convierte en una etapa clave para los niños, ya que pueden desarrollar su gran potencial innato.

Está demostrado que en los primeros 1.000 días de vida se desarrolla el 75% del cerebro humano, y por ello es vital garantizar una nutrición adecuada desde este momento. De esta manera se tendrán las condiciones necesarias para garantizar proyectos de vida sostenibles.

Al respecto, la Primera Dama puso de presente la importancia de la lactancia materna como herramienta fundamental en el proceso de nutrición.

“Qué mejor herramienta que la lactancia materna para reunir esos dos factores: el de la adquisición de los micronutrientes y elementos nutricionales básicos para el desarrollo, y el del fortalecimiento del entorno socioafectivo y socioemocional de un niño”, expuso la señora María Juliana.

Y agregó: “A mí el tema me apasiona; soy madre de tres hijos, lacté a mis tres hijos, cada uno por un año, y cuando los veo y reconozco en ellos buenos seres humanos, me alegra pensar que aportó en algo ese vínculo y esa estrecha relación que generé con ellos a través de la lactancia. En la lactancia no solamente se quedan los nutrientes; la lactancia es abrigo, la lactancia es amor”.

La Primera Dama indicó que, en línea con lo anterior, se pensó en una estrategia que acompañara de manera articulada y, sobre todo, continua, ese proceso de crecimiento del ser humano: la estrategia Sacúdete, que busca que todos los jóvenes, a partir de ese acompañamiento, se desarrollen de manera adecuada, y que sean quienes potencien las virtudes de su territorio y “quienes engrandezcan la productividad de Colombia a partir del trabajo colaborativo, comunitario, del pensamiento crítico, de la innovación, de la creatividad”.

A su turno, la Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, aseguró que “hoy nos convoca una meta, una misión: trabajaremos decididamente por la nutrición de nuestra niñez; esta intervención permitirá potenciar a los niños en seres humanos sólidos, ávidos de conocimiento, para que sean capaces de crear, de compartir, de imaginar, de innovar”.

Salgado reiteró el apoyo que se brindará desde la Consejería a todas las acciones para combatir la desnutrición de los niños, como lo son la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia y la Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, claves para hacerle frente a la desnutrición.

Por su parte, el Presidente de Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, afirmó que “esta no es una tarea solo del Gobierno Nacional; tiene que ser una tarea de todos. Y ello la Fundación Éxito lo tiene, además, como su único objetivo, porque, con Gustavo Toro y con la guía de Gonzalo Restrepo (Presidente de la Fundación Éxito), se tomó la decisión de dedicarse solo a eso para lograr un impacto gigantesco para el país”.

Sobre la lactancia materna, el Presidente del Grupo Éxito dijo que “es el mayor acto de amor, porque no solamente es un acto de alimentación, sino que es un acto de compenetración y absoluto acercamiento de toda la familia con los hijos; porque no es solamente una labor de la mamá con la nutrición; yo creo que tenemos que darle visibilidad a la lactancia en Colombia”.

Giraldo aseguró que promover la lactancia materna es fundamental, ya que está íntimamente ligada a mejorar los índices de nutrición infantil.

Puntualizó que la alianza busca sensibilizar y despertar conciencia sobre la inminencia de convertir la lactancia materna en el bastión de la nutrición, lo que garantiza el crecimiento sano y un desarrollo adecuado de los niños.