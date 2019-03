Alvaro Uribe insiste: Hay que derogar la JEP

–El expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez aseguró que el escándalo que estalló alrededor del fiscal Carlos Julián Bermeo, por el millonario soborno que recibió para incidir en la no extradición del excabecilla de las Farc alias Jesús Santrich refuerza su posición de que “hay que derogar la JEP”.

El exmandatario advirtió que lo que hasta hace pocos días parecía que no tenía condiciones para ser derogado, ahora espera que los hechos bochornosos registrados al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, lleven a los políticos y a la opinión pública a decir “que hay que derogar la JEP”.

No obstante, Uribe Vélez expresó que en vista de que no se ha visto la posibilidad de tener las mayorías para eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz, ya tiene definidas 7 reformas a este tribunal, entre ellas una relativa a la extradición para que se facilite y no se dilaten los trámites.

1. En el CD hemos estado en desacuerdo con la JEP, ganamos el plebiscito con el No y sin embargo se desconoció.

2. No hemos visto la posibilidad política de tener mayorías para derogar la JEP.

3. Estamos pensando mínimo en 8 reformas a la JEP. pic.twitter.com/4mLlEZ6vsB — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 5, 2019

De otro lado, Uribe Vélez cuestionó el hecho de que se esté utilizando a los niños para hacer publicidad a favor de la JEP, caso concreto el registrado en uno de los 9 municipios — que no identifica–, de la región de los Montes de María, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar.

Al efecto, el expresidente y senador de Centro Democrático, trinó en su cuenta en Twitter:

Abuso d algunos profesores justifica poner competencia a la educación pública, q estudiantes puedan ir a la privada y el Estado pague el 100% por estudiante de familia d bajos ingresos. Educación sin adoctrinamiento, pagada por el Estado a los d menos ingresos, con competencia pic.twitter.com/ucbciZAks0 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 5, 2019