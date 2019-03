Exportaciones de bienes y servicios sumaron US$ 24.821 millones en 2018

El crecimiento de 11,8% que registraron las exportaciones de servicios en 2018 fue el motor que ayudó a impulsar las exportaciones no minero energéticas el año pasado (bienes y servicios), las cuales sumaron US$ 24.821 millones, un 6% más que en 2017.

Las ventas no minero energéticas de bienes y servicios, que en 2010 alcanzaron los US$ 18.912 millones, llegaron a los US$ 24.821 millones en 2018, registrando un crecimiento del 31,2% en ocho años. El análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, evidencia que los servicios han ganado participación, mientras que estos representaban el 27,1% del total de las exportaciones no minero energéticas, pasaron a aportar el 38,1% en 2018.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, explicó que la estrategia de aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos se desarrolla no solo para bienes, sino también para servicios.

“Nuestra meta de exportaciones no minero energéticas en el 2022, de US$ 27.000 millones, incluye estos dos rubros: bienes y servicios. Por eso el trabajo de diversificación de la oferta exportable que adelantamos desde este Ministerio, está enfocada en los dos sectores. La validación de la canasta exportadora que hemos realizado en 10 regiones del país, ha arrojado oportunidades en los mercados internacionales para servicios de turismo, portales Web, edición de programas, suministro de personal, entre otros”, dijo el Ministro.

Con respecto solo a las ventas externas de servicios, el año pasado estos sumaron US$ 9.457 millones, frente a US$ 8.461 millones de 2017, para un crecimiento de 11,8%.

Este comportamiento estuvo impulsado por los mayores ingresos de servicios de viajes (asociados al turismo) que llegaron al país, los cuales representaron el 58,9% de las exportaciones de servicios. Le siguieron en su orden los servicios de transporte (19,7%) y otros servicios empresariales (12,3%). Estas tres actividades representaron el 90,9% del total exportado, de acuerdo con el Banco de la República.

Entre 2010 y 2018, las ventas externas de servicios prácticamente se duplicaron y crecieron 84,7%. En 2010 estas exportaciones sumaban US$ 5.121 millones.