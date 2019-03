Google Arts & Culture: Lanza la exhibición online más grande de inventos y descubrimientos

Google Arts & Culture lanza hoy la exhibición en línea más grande jamás creada sobre las invenciones y descubrimientos de la historia de la humanidad: la nueva plataforma digital Once Upon a Try.

La interfaz, creada gracias a la ayuda de 110 instituciones, curadores y archivistas de 23 países alrededor del mundo, cuenta con 350 exhibiciones interactivas y experiencias de realidad aumentada con las que los usuarios podrán conocer objetos cotidianos llenos de historias sorprendentes y milenios de grandes avances humanos que han inspirado a generaciones de inventores, científicos y soñadores.

Desde las primeras herramientas de piedra hasta los brazos robóticos, desde la máquina de vapor hasta el jet de propulsión, del papel al Internet, y de los jeroglíficos a los emojis: las nuevas tecnologías siempre han ayudado a darle forma a la sociedad humana. El Telescopio, por ejemplo, inventado en 1608 por el fabricante de gafas holandés Hans Lippershey y mejorado luego por Galileo Galilei, hoy le permite a la humanidad conocer el universo. El Telescopio Espacial Hubble orbita a 340 millas sobre la Tierra, capturando imágenes nítidas de 10.000 galaxias, algunas de las cuales se originaron hace más de 13 mil millones de años.

¿Qué ver en Once Upon a Try?

Un documental sobre la pintura con pólvora del artista chino Cai Cai Guo-Qiang.

El Gran Colisionador de Hadrones de 27 km de largo del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) con Street View

Una colección de 100 notas digitalizadas de Albert Einstein

La órbita alrededor de la Tierra en la Estación Espacial Internacional

El Observatorio Astronómico Jantar Mantar, en la India

El Space Shuttle Discovery en realidad virtual.

Como parte de Once Upon a Try, Google también lanza BIG BANG, una nueva app desarrollada en colaboración con CERN con las que las personas pueden embarcarse en un viaje épico de realidad aumentada en 360º a través del nacimiento y la evolución del universo. Con Tilda Swinton como guía, es posible presenciar la formación de las primeras estrellas y observar cómo el planeta Tierra toma forma en la palma de sus mano. También, explorar el vasto archivo de la NASA con 127.000 imágenes históricas mediante una nueva herramienta llamada Visual Universe de NASA, que funciona gracias al aprendizaje automático de Google.

Desde Google Street View, los usuarios pueden recorrer los sitios de grandes descubrimientos, desde las profundidades subterráneas del CERN hasta lo más alto del cielo a bordo del ISS. Hay disponibles 200.000 artefactos en HD como el primer mapa de América y Saturno y sus 62 lunas. También, pueden conocer todo sobre los grandes inventos, desde el emoji hasta el inodoro, o escuchar a cinco científicos inspiradores hablar sobre la ciencia detrás de los poderes de los superhéroes, como las células metamórficas. Los Einsteins y las Curies, así como héroes de la actualidad como Chewang Norphel, el hombre que combate el cambio climático con glaciares artificiales, y la paleontóloga pionera que descubrió al pterodáctilo, están al alcance de todos.

A lo largo de las exposiciones se entretejen relatos de accidentes afortunados, fallas épicas e incluso personas que murieron por sus proyectos, como el descubrimiento fortuito de los rayos X por Röntgen, el ingenioso submarino eléctrico de Isaac Peral que nunca se lanzó, y la búsqueda de Marie Curie para encontrar el polonio que la llevó a su propia muerte por envenenamiento radiactivo.

Para quienes quieren seguir el camino de la ciencia, la plataforma ofrece consejos para convertirse en un inventor y lecciones sobre la importancia de aceptar el fracaso a través de historias de pioneros como Ada Lovelace, Mae Jemison y Chien-Shiung Wu.

“Once Upon a Try” está disponible en Google Arts & Culture o a través de la aplicación para iOS o Android.