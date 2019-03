Grandes cambios se avecinan en el Real Madrid tras goleada del Ajax

Tocan tiempos de cambios drásticos en el Real Madrid después de que su imperio en la Liga de Campeones fuera demolido con una asombrosa derrota 4-1 en casa ante el Ajax de Ámsterdam. Es posible que esto implique la salida de numerosos jugadores, así como un cambio de técnico.

Aunque el entrenador Santiago Solari tiene contrato hasta el 2021, son pocos los que creen que va a seguir en el club más allá de esta temporada, después de haber sido el técnico que dirigió el equipo en la catastrófica derrota del martes, que puso fin a un reinado de 1.012 días del club como campeón de Europa.

También puede suponer, en la práctica, el final de la temporada del Madrid, tras dos derrotas consecutivas en casa ante el Barcelona que provocaron su eliminación de la Copa del Rey y quedar a 12 puntos del club catalán en la carrera por el título de la liga española, cinco más que cuando Solari sustituyó en el puesto a Julen Lopetegui en octubre.

José Mourinho, quien ganó La Liga con 100 puntos pero dejó importantes fracturas en el club y la afición en sus tres años en el Madrid, suena como el hombre más adecuado para liderar la transformación de una escuadra que lo ha ganado todo, aunque se ha quedado obsoleta.

El portugués se quedó sin trabajo tras ser despedido del Manchester United en diciembre y, a pesar de salir también por la puerta de atrás en su penúltimo proyecto al frente del Chelsea, el diario Marca parece reclamar al presidente Florentino Pérez que lo traiga de nuevo al Santiago Bernabéu.

“Solo se puede extraer una conclusión positiva de los restos de una noche oscura: el mejor entrenador del mundo, José Mourinho, tiene tiempo para trabajar”, dijo el periódico.

“La ventaja de Mourinho es que está libre y está esperando la llamada. Tráelo, Florentino, tráelo ahora”, agrega.

PROCESO COMPLICADO

Levantar un equipo con muchos jugadores en un flojo nivel futbolístico y que rondan los 30 años será un proceso más que complicado para el Madrid.

Gareth Bale, quien terminó el partido ante el Ajax con una lesión en el tobillo, parece cerca del final de su paso por España, mientras que Isco y Marcelo también estarían más fuera que dentro del club tras no ser titulares en los últimos meses.

En cualquier caso, el Madrid necesita una nueva figura galvanizadora para restaurar su poder de ataque en vista del fracaso para llenar el vacío dejado por los 50 goles que solía marcar Cristiano Ronaldo por temporada.

No obstante, el defensa Nacho dijo que no sentía que este fuera el final de una era para su equipo, que hasta el martes disfrutó un dominio absoluto en el trofeo más importante de Europa que no tiene precedentes en la era moderna.

“No creo que se haya acabado un ciclo y esta plantilla es muy buena. Se puede decir que si hacen falta jugadores y que se han ido otros, pero esta plantilla tenía capacidad para estar luchando por todos los títulos. Ha sido una montaña rusa esta temporada, no sólo esta noche”, sostuvo.

“Hay que levantar la cabeza y aprender de los errores sin olvidar lo que hemos hecho”, agregó. Reuters