Las mujeres están conquistando el mundo gamer

De la misma manera en que el mundo de los videojuegos crece y gana poder, aumenta la presencia de las mujeres en una industria que podría alcanzar los $1.4 mil millones para 2020. Para algunos, el paso es lento y ha sido muy sacrificado, para otros como la agencia de investigación de mercado Interpret, el panorama es optimista.

“Hoy ya han ganado un lugar y no dejarán de hacerlo. El mundo de los eSports ofrece espacio para todos, es un escenario cada vez más poderoso en el que ellas están llamadas a ocupar un lugar importante. Hoy se estima que tres de cada 10 fanáticos de los eSports son mujeres, pero esa proporción sin duda alguna seguirá cambiando. Por tanto, no será extraño verlas muy pronto en los torneos más importantes”, asegura Silvio García, gerente de Acer en Colombia, compañía líder en el mundo de los videojuegos y quien ha sido socio y proveedor oficial de los monitores usados en el Campeonato Mundial de League of Legends.

Y es que, mientras las competencias tienden a permanecer dominadas por los hombres, muchas jugadoras están recurriendo a plataformas de transmisión como Twitch para darse a conocer y conquistar más canales de transmisión en línea. Si bien, por ejemplo, la Asociación de Software de Entretenimiento informó este año que el 45% de los jugadores de los Estados Unidos son mujeres, ellas representan una escasa porción del grupo de jugadores de deportes profesionales. Los ejecutivos de juegos como “League of Legends” y “Overwatch” dicen que están ansiosos por agregar mujeres a sus listas. Tal vez la puerta la haya abierto Vaevictis eSports, uno de los equipos que disputan la LoL Continental League (LCL), que, más allá de polémicas, se convierte en el primero en participar en una de las principales ligas de Riot Games con una alineación compuesta solo por mujeres.

Por su parte, Nintendo ha logrado que la mitad de los Nintendo Switch norteamericanos pertenezcan a chicas. En los estudios demográficos de PlayerPulse que fueron reportados por EEDAR, se puede ver claramente el cambio en dueños de la Nintendo Switch. Mientras que, en su lanzamiento, el 70% de las Switch pertenecían a hombres, ahora la situación es diferente. Este 50/50 cambia las cosas.

Pero tal vez lo más revelador ha sido un informe que dio a conocer Interpret, quien encuestó a nueve mil residentes de EE. UU. cada trimestre durante los últimos dos años para determinar cómo interactúan las mujeres con los juegos. Según los resultados, la audiencia femenina de los deportes electrónicos aumentó del 23,9% en 2016 al 30,4% en el cuarto trimestre de 2018. Ese cambio del 6,5% es un salto considerable, un aumento nominal, pero tangible. Si recordamos que los eSports son dominados por los hombres, el progreso señalado por el informe de Interpreter es significativo y posiblemente ante él podamos hablar un cambio de paradigmas. “Si la tendencia se mantiene intacta, las mujeres podrían representar otro 6% de la audiencia de todos los eSports, lo que lleva a una mejor paridad de género en la audiencia de los deportes dentro de dos años’, aseguró la vicepresidenta de investigación de Interpreter en Europa, Tia Christianson.

Según ese mismo estudio, de aquellos que juegan en la consola / PC, solo el 35% son mujeres, pero los juegos casuales (definidos como aquellos que registran muchas horas en dispositivos móviles y pocos en PC / consola) están dominados por las mujeres en un 66%. Mientras, la participación femenina sigue siendo baja en los principales títulos como DOTA 2 (20% mujeres), Hearthstone (26% mujeres), Rainbow 6: Siege (23% mujeres) e incluso Overwatch (26% mujeres).

Por supuesto, esto no ha impedido que varios nombres de chicas sobresalgan, entre ellas Scarlett, la gamer “mejor pagada” del mundo, y Kat “Mystik” Gunn, cosplayer y jugadora profesional estadounidense, quien le sigue los pasos.

El escenario es prometedor. Si es cierto que falta mucho, el 2019 puede ser un año importante para ellas en el mundo de los eSports. ¿Por qué no?