Me interesa trabajar con ustedes sin color político, me interesa que les vaya bien: Duque a alcaldes

El Presidente Iván Duque Márquez les manifestó este miércoles a los alcaldes del país que su Gobierno viene trabajando con ellos sin mirar el color político, porque desde el comienzo su propósito ha sido que les vaya bien en sus administraciones.

El anuncio lo hizo el Mandatario al intervenir en el Congreso Nacional de Municipios 2019, que sesiona en Cartagena, en donde les agradeció a los mandatarios locales por ser la expresión del Estado en el territorio.

“Quiero decirles a los alcaldes y a las alcaldesas de Colombia: gracias. Gracias, porque ustedes son la expresión del Estado en el territorio”, dijo y agregó: “Acá vengo, y hoy lo ratificó, con el deseo de hacer todo lo que esté a mi alcance por el éxito de ustedes, antes de terminar su gestión; no me importa ningún color político, me interesa es que a ustedes les vaya bien, queridos alcaldes”.

El Jefe de Estado recordó que cuando visitó a los alcaldes el año pasado, les dijo que quería ser un Presidente para gobernar desde las regiones y con las regiones, y que buscaría darle al Gobierno un sentido de contacto regional sin intermediarios.

“Que los alcaldes supieran que en la Presidencia tendríamos una Alta Consejería para las Regiones que procurara siempre atender el llamado y buscar soluciones, opciones. Hoy puedo decirles que, después de casi ocho meses de gobierno, le hemos cumplido a Colombia con varias iniciativas”, sostuvo.

Explicó que al inicio de su administración se creó la Consejería Presidencial para las Regiones, la cual ha liderado un diálogo social entre el Gobierno, los alcaldes y sus comunidades, a través de los Talleres Construyendo País, en muchas regiones de Colombia.

“Ya vamos por el Taller Construyendo País número 23. Hemos tenido contacto con 670 alcaldes, hemos tenido presencia de más de 600 mil personas (…). Hemos suscrito más de 600 compromisos. Hemos cumplido cerca de 200. Hay 400 compromisos que están ejecutándose conforme al calendario”, afirmó.

Finalmente, el Presidente Duque aseveró: “Haré todo lo que pueda por entregarles lo mejor de este Gobierno a los alcaldes y alcaldesas de Colombia”.