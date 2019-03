Netflix hará serie basada en “Cien Años de Soledad” de Gabriel García Márquez

Netflix compró los derechos de la novela de Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad”, y confirmó que realizará una serie original basada en la obra merecedora del Premio Nobel de Literatura en 1982.

“Netflix adquirió los derechos para desarrollar la aclamada y adoraba novela, considerada uno de los trabajos (literarios) más significativos del siglo XX”, anunció la plataforma este miércoles a través de un comunicado en su cuenta de Twitter @seewhatsnext.

El anuncio, animado con las mariposas amarillas que acompañaron al personaje de la novela, Mauricio Babilonia, lleva la frase “Welcome to Macondo”, “Bienvenidos a Macondo”, llega el día en que García Márquez habría cumplido 92 años.

Netflix en un comunicado anunció que la serie será en español.

