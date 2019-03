Juez ordena a Hollman Morris pagar cuota de $10 millones a su exesposa

Fue el Juzgado 11 de Familia de Oralidad, el que decidió este jueves admitir la demanda de alimentos en contra de Hollman Morris, interpuesta por Patricia Casas.

Con la decisión, Morris tendrá que pagar 10 millones de pesos mensuales para sostenimiento de ella y sus dos hijos, dinero que, según el juez, deberá repartir cuatro millones de pesos para su hijo, tres millones para su hija y tres millones para su expareja, consignados durante los cinco primeros días del mes.

Como se sabe, en enero pasado Patricia Casas, en entrevista con la periodista Vicky Dávila de la emisora W Radio, reveló que el comunicador y periodista la ha sometido a tratos inhumanos, que van desde inasistencia alimentaria hasta violencia psicológica, económica y física.

En la entrevista, la mujer, quien tiene una relación hace 20 años con Morris, indicó “He sido maltratada física y sicológicamente” y aseguró que la actualidad está en curso un proceso por violencia intrafamiliar en la Fiscalía contra el Concejal.

“Para mí no es coherente que uno esté marchando por la educación pública y su hija no tenga libros para estudiar; no es coherente que marche por víctimas cuando yo he sido violentada”, indicó Patricia Casas, quien además aseguró que Hollman la ha agredido psicológicamente tildándola de “desocupada” y “mantenida”.

“Yo no trabajo hace 20 años, el proveedor de la casa es Hollman, y cuando el deja de responder, no tengo cómo conseguir los recursos que faltan”, explicó, y aseguró: “Yo trabajé 20 años cuidando a mis hijos y al hogar, no permito que digan que soy una mantenida, este es un oficio que se debe respetar”.