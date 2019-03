Maluma confirma gira por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico

Maluma anunció su regreso a los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico con el “MALUMA 11:11 WORLD TOUR 2019”. La gira arrancará el 6 de septiembre en San Diego, California y recorrerá más de 21 ciudades, que incluirán importantes salas de conciertos como el American Airlines Arena en Miami, Madison Square Garden en Nueva York y The Forum en Los Ángeles.

“No podría estar más emocionado de anunciar mi regreso a Estados Unidos y Puerto Rico… y mi primer concierto en Canadá. Este será el tercer tour norteamericano y vengo con un show completamente nuevo, lleno de sorpresas para mis fanáticos y la nueva música de mi próximo álbum 11:11, saldrá al mercado más tarde este mismo año”, expresó Maluma.

Con tan solo 25 años de edad, Maluma ha recorrido el mundo con sus shows en vivo. Es el artista latino que vendió el mayor número de boletos de conciertos en el año 2017, llenando recintos importantes alrededor de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Brasil. De igual manera tuvo un gran éxito en su gira por el territorio estadounidense en el 2018, que incluyó 22 conciertos agotados y más de 200,000 tickets vendidos. En el 2019, regresa a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, con un show que revolucionará de nuevo su carrera.

Los boletos del “MALUMA 11:11 WORLD TOUR” por Norteamérica, estarán disponibles a través de www.ticketmaster.com y www.axs.com (solo para algunas localidades), para Denver en www.altitudetickets.com y para Puerto Rico www.ticketpop.com , comenzando con una preventa exclusiva de Spotify el día 13 de Marzo (el código estará disponible para los usuarios de Spotify), la preventa para los fans (utilizando el código CMNFAN) inicia el 14 de marzo y la boletería general inicia a partir del 15 de marzo a las 10:00 am hora local.

Las fechas del “MALUMA 11:11 World Tour” por Norteamérica son:

viernes, 6 de sept. 2019 San Diego, CA Pechanga Arena (Valley View)

domingo, 8 de sept. 2019 Los Angeles, The Forum

jueves, 12 de sept. 2019 Seattle, WA WAMU Theater

sábado, 14 de sept, 2019 Las Vegas, NV Mandalay Bay Events Center

domingo, 15 de sept. 2019San Jose, CA SAP Center

jueves, 19 de sept. 2019 Laredo, TX Sames Auto Arena

sábado, 21 de sept. 2019 Phoenix, AZ Talking Stick Resort Arena

domingo, 22 de sept. 2019El Paso, TX Don Haskins Center

jueves, 26 de sept, 2019 Mcallen, TX Bert Ogden Arena

vienes, 27 de sept, 2019 Houston, TX Toyota Center

sábado, 28 de sept, 2019 San Antonio, TX AT&T Center

domingo, 29 de sept, 2019 Dallas, TX American Airlines Center

jueves, 3 de oct, 2019 Boston, MA Agganis Arena

viernes, 4 de oct, 2019 New York, NY Madison Square Garden Arena

domingo, 6 de oct, 2019 Toronto, CAN CAA Centre

jueves, 10 de oct, 2019 Orlando, FL Amway Center

viernes, 11 de oct, 2019 Miami, FL American Airlines Arena

domingo, 13 de oct, 2019 Washington DC EagleBank Arena

viernes, 18 de oct, 2019 Chicago, IL Allstate Arena

domingo, 20 de oct, 2019 Denver, CO Pepsi Center

sábado, 9 de nov, 2019 San Juan, PR Coliseo de Puerto Rico