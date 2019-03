Procuraduría insiste en que no hay pruebas que vinculen a Carlos Bermeo con el caso Santrich

Imagen Fiscalía General

La advertencia la hizo este jueves la Procuraduría General de la Nación, que durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Carlos Bermeo, señaló que no hay evidencia para vincular de manera directa el caso de la extradición de Jesús Santrich con los sobornos por los cuales fue capturado el fiscal de la JEP.

El representante del ministerio público señaló que: “Aquí no hay ninguna evidencia que permita ligar a Santrich con esa negociación, se menciona que es la situación de Jesús Santrich, pero no hay ninguna evidencia”.

Y agregó que: “No hay evidencia ni información que nos permita inferir cómo llego el caso de Santrich a ser objeto de la discusión en la reunión y de ser objeto de negociación”.

Por su parte la Fiscalía presentó audios y videos de reuniones entre los capturados, con un agente encubierto de la DEA y un informante de las autoridades.

Uno de los audios hecho mientras organizan la entrega de 500 mil dólares, presuntamente parte de un soborno de 2 millones de dólares, Orlando Villamizar dice que se logró retrasar dos meses y 15 días la carta rogatoria dirigida a Estados Unidos para pedir las pruebas en contra de Santrich por presunto narcotráfico.

La transcripción del audio es la siguiente:

Informante: Es que no van a ser 500. Tú me estás pidiendo 500, pero el senador me pidió que te diera 2, entonces eso es lo que va a ser: 2 millones me dijeron a mí, que la cuestión de la carta esa tú tuviste algo que ver, ¿cuándo se perdió esa carta?

Orlando Villamizar: La carta está dañada.

Informante: Tú la perdiste esa carta.

Orlando Villamizar: Eso se pegaron una emputada esos de la DEA, pero ya llevamos 2 meses y 15 días. (Recibe el dinero).

Para la Procuraduría no hay evidencias adicionales a esta conversación, para determinar que los capturados hubieran tenido relación con el incidente de la carta.

El Ministerio Público dice en la presunta negociación de 120 kilos de coca hacia Italia, no existen pruebas para poder establecer si realmente se produjo, aunque sí existen evidencias para inferir que hubo propuestas para llevarlo a cabo.

Según la Procuraduría, de lo que sí existen evidencias es de los compromisos de cometer delitos a través del fiscal Bermeo.

Y agregó en la audiencia que: “Lo que si está claro es que se estaba adquiriendo un compromiso de en adelante, y hay evidencia suficiente, de que el dinero entregado allí tenía como propósito que el fiscal de la JEP Bermeo realizara una serie de solicitudes de prórroga, para demorar trámites”.

En ese mismo sentido, la defensa de Bermeo y los demás detenidos, persiste en que el operativo es el resultado de un montaje para inducirlos al delito.

El representante de la Procuraduría sostuvo que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, demuestran que la reunión llevada a cabo el día 1 de marzo, en la que se entregó el soborno y se efectúan las capturas, no había sido la única, que esta reunión solo se adelantó para concluir el ilícito previamente pactado.

Ya el pasado 5 de marzo se habría ordenado, por parte de la Procuraduría, una investigación disciplinaria contra el Fiscal de Apoyo II de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial Para la Paz, Carlos Julián Bermeo Casas, por presuntos actos de corrupción.

El Ministerio Público indicó que con este proceso busca establecer qué actividad realizaba Bermeo Casas el pasado 1 de marzo, en un hotel del norte de Bogotá, cuando fue capturado por agentes de CTI de la Fiscalía General, cuando recibía presuntamente U$40.000, que harían parte de una coima de U$500.000 dólares para supuestamente incidir en un trámite ante la JEP

La Procuraduría busca establecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos que presuntamente podrían constituir faltas disciplinarias, por un posible soborno o conductas que afecten la administración de justicia y que pudieran constituir delitos.

Como parte de la investigación se ordenó la práctica de pruebas para determinar las funciones que cumplía Bermeo Casas desde su incorporación a la UIA el 29 de octubre de 2018, y si directamente o por interpuesta persona buscó información o trató de incidir en el trámite de procesos que adelanta la JEP.