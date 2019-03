Tiendeo: 8 de cada 10 mujeres de Latinoamérica se ocupan de reparaciones en su hogar

Tiendeo.com.co presentó los resultados de una encuesta sobre el comportamiento femenino en Latinoamérica dentro del sector de los arreglos manuales y decoración en casa a lo que se le llama bricolaje*.

Sin duda alguna, la principal conclusión que se extrae del estudio es que en la actualidad las mujeres con una mayor frecuencia realizan más reparaciones y arreglos manuales en su casa para mantenerla en buen estado e incluso por gusto, este es un dato destacable ya que se trata de un ámbito tradicionalmente masculino.

La presencia femenina escala posiciones en los trabajos de bricolaje

Aunque es cierto que, comparando los porcentajes entre ambos sexos, los hombres todavía lideran las reparaciones y arreglos del hogar, la presencia femenina está escalando posiciones y nos encontramos ante cifras que no pasan desapercibidas. Así, nada menos que el 77 por ciento de las mujeres afirman realizar reparaciones menores en casa tales como cambiar grifos, colocar estanterías o cortinas, pintar paredes, entre otras actividades.

La mitad de las latinas (53 por ciento) dice llevar a cabo trabajos relacionados con reparaciones del hogar que suponen una mayor formación en la materia, por ejemplo, carpintería, instalación de suelos o parquet, instalación eléctrica, etc. Aunque cabe destacar que para este tipo de actividades se incrementa el porcentaje de encuestados en ambos sexos que requieren de ayuda profesional para llevarlas a cabo.

La gran mayoría de mujeres que todavía no se atreven a realizar cambios o reparaciones menores en casa, porque consideran que les hace falta formación en el tema . Por su parte, los hombres que no llevan a cabo estos trabajos lo achacan a la falta de habilidades o bien simplemente porque no les gusta hacerlo.

En este sentido, a la pregunta sobre cómo aprenden a realizar estas tareas, Internet destacó como la principal fuente de conocimiento por su fácil acceso y por la inmediatez. Así lo han ratificado ambos sexos pues se consideran autodidactas y hacen uso de este canal.

Las mujeres también deciden las compras cuando se trata de hacer reparaciones en el hogar

Un tercio de las mujeres encuestadas afirma que se encargan de las compras referentes a reparaciones, otro 22 por ciento reconoce que sólo acude a la tienda acompañada de alguien que tenga un mayor conocimiento en el tema.

La planificación de compra es importante para ambos sexos cuando desean adquirir algún producto de bricolaje ya que más del 70 por ciento tanto de hombres como de mujeres aseguran que comparan precios y buscan información online antes de acudir a la tienda física.

Si bien era un sector tradicionalmente masculino debido a que las tareas asociadas requieren de un mayor esfuerzo físico, cada vez más mujeres deciden ocuparse de estos trabajos, convertirse expertas en el tema y disfrutar de estas actividades Además, los canales digitales están facilitando la integración del perfil femenino pues así se logra un mayor acceso a información tanto sobre los productos relacionados como formación en la materia.