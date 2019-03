Domingo de ciclovía zoolidaria

Hacer ejercicio físico con tu animal de compañía resulta ser una actividad muy saludable para ambos. Por eso, la alcaldía Enrique Peñalosa de la mano de Instituto de Protección y Bienestar Animal, continúa todos los domingos en la Ciclovía Zoolidaria, un espacio que tiene como propósito promover la tenencia responsable en estos escenarios recreo deportivos, sensibilizando a los ciudadanos sobre el cuidado que deben tener con su perro, identificando las señales de agotamiento y evitando posibles afectaciones en su salud.

Algunas de las recomendaciones que se entregan en cada jornada son:

Hidrátelo. Lleve agua suficiente para que pueda tomar.

No se exceda. El ejercicio debe ser moderado, recuerde que el sobreesfuerzo puede alterar la salud de tu perro y lesionar las almohadillas de sus patas.

Controle sus signos vitales. Si su perro está agitado, saliva demasiado, tiene los ojos rojos o la lengua morada, debe finalizar la rutina de inmediato.

Evite el uso de ropa y zapatos en tu animal de compañía. Estos elementos no permiten que regule su temperatura temporal.

¡Tenga cuidado! razas como Pug, Bulldog, Shih Tzu, entre otros, tienen menor capacidad para hacer ejercicio. Evita rutinas intensas y de larga duración.

Lleve siempre el carnet de vacunación vigente de su perro.

Respete las señales de tránsito, semáforos y cruces viales. Evitará accidentes.

Cuídelo. Siempre debe tener la correa puesta y bozal si se requiere.

Recuerde: su perro siente y se cansa. No lo amarre a su bicicleta ni lo haga correr demasiado.

Además de socializar los consejos de tenencia responsable, el Instituto ofrece los servicios de:

Implantación gratuita de microchip de identificación para perros con cuidadores que convivan en estratos 1, 2 y 3. (Indispensable traer fotocopia de cédula de ciudadanía y de un recibo público).

Charlas de comportamiento animal, tenencia y convivencia responsable.

La próxima jornada de Ciclovía Zoolidaria se llevará a cabo este domingo 10 de marzo desde las 8:00 de la mañana en la Avenida Boyacá con Calle 44 Sur.

El cronograma de actividades continuará a la misma hora el 17 de marzo en la Carrera 7ª con calle 22sur, el 24 de marzo en la Carrera 7a con Calle 36 y el 31 de marzo en la Carrera 24 con Calle 37.