El 44 por ciento de los trabajadores colombianos gana menos de un salario mínimo

Durante esta semana la Casa de Santa Bárbara, ubicada en el centro de Bogotá, ha recibido a altos funcionarios y a algunos integrantes de las comisiones económicas de Senado y Cámara, quienes hacen parte de la Subcomisión de Equidad.

Con gran expectativa muchos de ellos esperaron la participación de la ministra de Trabajo, Alicia Victoria Arango Olmos, quien sustentó los artículos laborales que contempla el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Entre posturas, opiniones y descontentos, varios legisladores le dieron a conocer a la alta funcionaria los aciertos y las falencias que identificaron en la propuesta del gobierno.

La alta funcionaria sustentó que en Colombia el 44 por ciento de las personas gana menos de un salario mínimo y que tristemente esa es la realidad actual para el país. A la anterior afirmación Arango añadió: “Infortunadamente hoy en día este 44 por ciento de colombianos no tiene derecho a nada, la idea es que este piso mínimo de protección social (Seguridad social para trabajadores que ganan un sueldo inferior al mínimo, establecido en el artículo 113 del PND) les permita un ahorro voluntario por parte del empleador y fuera de eso el Gobierno entre a apoyar con un 20 por ciento más”.

Dentro de las preocupaciones que el senador Édgar Palacios (Partido Colombia Justa Libres) expuso durante la sesión encontramos lo siguiente: “Si bien es cierto que al PND se le va a invertir mil noventa y seis punto uno ($1.096,1) billones de pesos, también se puede decir que es una de las inversiones presupuestal más grandes históricamente”, afirmó el senador.

Por lo anterior y trayendo a colación la fórmula que señala el presidente Iván Duque, en el documento del Plan de Desarrollo (Legalidad + Emprendimiento = Equidad), el legislador expuso que desde ahí se desprende todo y que en ese sentido ha venido trabajado desde la subcomisión de equidad, en busca de focalizar el imperio de la ley por un lado ajustando temas como salud, empresarial, agro y niñez, entre muchos otros; ya que consideró que la equidad es transversal en el PND con un rubro significativo de casi un 50 por ciento aproximadamente.

Así mismo, el senador dijo: “Hoy hay un presupuesto que pone el sector privado y otro el sector público, donde este último tiene un aporte del 66,66 por ciento y el restante lo aporta el sector privado, lo que quiere decir que existe una sinergia entre el Estado, la empresa privada y el Gobierno. Este es un avance importante para que estos gastos sean focalizados en los ajustes que estamos haciendo en temas de equidad”, reafirmó el congresista.

“Los niños son el centro de todas las políticas públicas, por eso estamos trabajando un país para ellos, hay que dejar un país con oportunidades y crecimiento económico”. En consecuencia, propongo que unos de los puntos a trabajar fuertemente es la eliminación de la alta informalidad latente en el país, ya que hoy por hoy llega a un 70 por ciento esa informalidad, problemática que conlleva a las personas a no cotizar ni en salud ni en pensión, convergiendo todo en una bomba de tiempo para el tema pensión en el país.

De otra parte, el legislador Gustavo Bolívar (Partido Decentes) agregó: “Pienso con todo respeto que es una Ministra muy ingenua, tiene buenas intenciones, pero pasan por la ingenuidad. En los artículos laborales que se manejan en el PND se pauperiza el trabajo de la gente. Ella habla de fijar un piso mínimo a salarios por debajo del salario mínimo, en ese orden de ideas lo que va a pasar, como se lo dije a la Ministra, es que las personas que devengan un salario mínimo sean expulsados de sus trabajos para en su remplazo el empleador contrate a otras personas por debajo del mínimo”.

Con gran descontento manifestó el senador Bolívar la preocupación que viven los jóvenes al no tener una oportunidad laboral y cómo el mercado laboral demanda exigencias tan altas que en lugar de abrir puertas de esperanza se ven respuestas con desconsuelo.

Por esta razón se compromete a luchar arduamente porque se fije un tope de salario para medio tiempo, como lo hay ya para el tiempo completo así: “Cuatro horas correspondientes a la mitad del salario mínimo establecido, para que no se abuse del empleado y pase de ser contratado con un pago correspondiente a la mitad de un salario mínimo y termine laborando tiempo completo”, dijo el congresista.

Ante lo anterior, la alta funcionaria expuso que el gobierno nacional plantea para esta problemática lo siguiente: “Los muchachos que estén entre los 18 y 28 años de edad tendrán la posibilidad de trabajar con el Gobierno sin tener experiencia y además no se les podrá exigir tenerla. De esta manera se busca contribuir con la equidad, porque las juventudes también tienen derechos”.

Puntualizando en el desarrollo de las sesiones transcurridas, el senador Mario Alberto Castaño (Partido Liberal) dijo: “Para mí estos 15 días han sido un saludo a la bandera, porque para leer los artículos que tienen el tema de equidad en el PND está mal manejado, puesto que tiene que estar articulado con la toma de decisiones desde el punto de vista de los congresistas que son ponentes y coordinadores ponentes, por consiguiente pienso y le auguro un muy mal presente al Plan de Desarrollo”.

Frente a la ley de punto final, el legislador consideró que no se va a dar como se plantea en el documento, porque el sistema es deficitario y la población a la que hay que prestarle el servicio no goza o no tienen un tema de prevención que es lo que permite identificar y cuantificar cuánto puede valer el sistema total.

Por ende, mientras el sistema siga encadenado desde el punto de vista financiero con ladres, no va haber un escalonamiento del mismo y muchos menos se podrá saber a ciencia cierta, cuántos son las faltas por parte de las entidades prestadoras del servicio. Con este análisis cerró su intervención el congresista.

Las comisiones económicas fueron convocadas para la próxima semana así:

– El lunes 11 de marzo habrá reunión de coordinadores y ponentes en la Casa de Santa Bárbara, a las 2 de la tarde.

– El martes 12 de marzo reunión de coordinadores y ponentes en el Capitolio Nacional, recinto del Senado, a las 10 a.m.

– El miércoles 13 de marzo sesión conjunta de las comisiones económicas en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, a las 8 de la mañana.