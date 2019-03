MinCultura visita las capitales para socializar el Portafolio de Estímulos

Luego de visitar las primeras 9 capitales de departamento, el equipo del Ministerio de Cultura se prepara para socializar las convocatorias incluidas en el portafolio del Programa Nacional de Estímulos 2019 en otras 17 ciudades.

En las visitas a las capitales se explican los términos y condiciones establecidas en el portafolio para las becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos y residencias artísticas nacionales e internacionales que se abrieron el pasado 28 de febrero.

Consulte: Primera Fase Convocatoria Estímulos 2019

El equipo que está visitando cada semana los territorios resuelve en cada sesión, y en tiempo real, las dudas de los artistas, creadores, investigadores y gestores culturales interesados en participar por los estímulos incluidos en la primera fase del programa.

Los asistentes reciben orientaciones sobre las convocatorias abiertas para las áreas de: Archivos, Artes, Artes Visuales, Danza, Literatura, Música, Primera Infancia, Teatro y Circo, Bibliotecas, Cinematografía, Comunicaciones, Emprendimiento Cultural, Fomento Regional, Patrimonio, Poblaciones, Proyectos Museológicos.

Consulte: Portafolio Estímulos 2019 – Instructivos y documentos

También orientan sobre los seis (6) Premios Nacionales incluidos en esta fase: de Vida y Obra 2019, Poesía, Fotografía, Escuelas de Música de Carácter Privado, Escuelas Municipales de Música y Premio Nacional de Música en Composición en conmemoración al Bicentenario de la Independencia de Colombia 1819-2019 para orquesta sinfónica, percusión y voces.

Prográmese y participe de las charlas informativas en su región

VIERNES 8 DE MARZO

Manizales: Secretaría de Cultura de Caldas (Calle 26 # 20-46) – 8:00 a.m.

Pasto: Teatro Imperial de Pasto (Cra. 26 # 14-59) – 9:00 a.m.

Pereira: Gobernación de Risaralda – Auditorio Gonzalo Vallejo, piso 2 – 2:30 p.m.

MARZO 11 LUNES:

Cartagena: Casa de la Moneda, Centro Histórico – 8:00 a.m.

Ibagué: Teatro Tolima (Cra. 3 #11A-02) – 2:00 p.m.

Bucaramanga: Centro Cultural del Oriente. Parque Centenario – 9:00 a.m.

MARZO 12 MARTES:

Popayán: Casa Jorge Isaacs (Calle 5 No. 4 – 33) – 8:30 a.m.

Cajicá: Auditorio Instituto Municipal de Cultura – 9:00 a.m.

San José del Guaviare: Casa de la Cultura – 9:00 a.m.

Mocoa: Kiosko de la Secretaría de Educación (Cra. 8 No. 17-34, barrio Ciudad Jardín) – 2:30 p.m.

Puerto Inírida: Biblioteca Gabriel García Márquez – 9 a.m.

MARZO 13 MIÉRCOLES:

Puerto Carreño: Sala de Juntas de la Gobernación (Calle 18 No. 7-48, Barrio el Centro) – 2:00 p.m.

Villavicencio: Teatro La Vorágine. Complejo Cultural José Eustacio Rivera (Cra. 29, calle 33, barrio Porvenir) – 10:00 a.m.

MARZO 14 JUEVES:

Barranquilla: Museo del Atlántico (Cra. 39 #35 – 21) – 9:00 a.m.

Quibdó: Biblioteca Departamental Arnoldo Palacios – 9:30 a.m.

Bogotá, D. C.: Auditorio del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (Carrera 19b #24 – 86) – 8:30 a.m.

Rioacha: Centro Cultural de la Guajira (Avenida estudiantes # 1-40) – 8: 30 p.m.