Distrito reporta mejoramiento de la calidad del aire de Bogotá

Desde la aplicación de las medidas voluntarias y restrictivas adoptadas a partir de la declaratoria de alerta amarilla en la ciudad y naranja en el polígono del sur occidente, se ha evidenciado un mejoramiento de la calidad del aire de Bogotá, con una reducción del 9 % en las concentraciones de Material Partículado Contaminante – PM2.5. respecto al valor más alto del día.

Durante la jornada de hoy 08 de marzo se realizó socialización de restricción de operación de fábricas que utilizan combustibles sólidos y líquidos, encontrando receptividad y acatamiento por parte de estas; incluso observando dos casos de reciente conversión a gas natural. Así mismo, se realizaron operativos de control a vehículos impartiendo 226 comparendos a vehículos particulares/motocicletas y 56 a vehículos de carga por no acatar las medidas de restricción de circulación.

No obstante, de acuerdo con los modelos de pronósticos de calidad del aire, las condiciones meteorológicas locales y la influencia de incendios forestales siguen afectando la calidad del aire en la capital.

Según las proyecciones, se prevé que estos fenómenos se mantendrán por los próximos días y por ende hasta que se retorne a condiciones normales en cuanto a los valores de referencia para el parámetro PM2.5 (condiciones favorable y moderada), se mantendrán las medidas adoptadas en el marco de la alerta, además de la intensificación de los operativos de control rutinarios a fábricas y vehículos. De igual forma se sigue realizando monitoreo permanente de la calidad del aire en la ciudad.

Como consecuencia de lo anterior se mantienen para este sábado las restricciones de Pico y placa para vehículos particulares y motos de placa impar en toda la ciudad de 6:30 am a 6:00 pm, y el día domingo placa par de 6:30 am a 3:00 pm, además se mantiene la restricción de vehículos de carga de más de dos toneladas en la zona suroccidental de 6:00 am a 7:30 pm.