Luis Ernesto Gómez hace campaña con cabinas de óxigeno en Bogotá

El precandidato a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento Activista, Luis Ernesto Gómez, viene recorriendo la capital con una cabina de oxígeno e invitando a la gente a vivir la experiencia de respirar aire puro dentro de esta y a sentir la diferencia de volver a respirar el aire contaminado en la calle o al interior del transporte público.

Al salir de la cabina los ciudadanos salen abrumados al notar que cuando respiran aire contaminado se sienten agitados y agotados y al respirar aire puro sienten mucha tranquilidad. “Me siento vivo” expresó uno de ellos al salir de la cabina y notar la diferencia.

Y es que los altos niveles de contaminación que hay en la ciudad lo confirman las medidas que ha tomado el Distrito, dos veces, en menos de un mes, al declarar emergencia ambiental y alerta naranja en Bogotá.

Durante esta actividad el precandidato expone su propuesta para mejorar la calidad del aire la necesidad de una transición hacia la movilidad limpia y del cambio a una cultura de la movilidad activa y compartida.

“No ser trata sólo de implementar una iniciativa para recoger firmas si no de sembrar conciencia de como se vive mejor al respirar aire limpio y de la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos en democracia, no solo al salir a votar si no de hacer parte estructural de la solución de los problemas que tiene Bogotá, a través de cambios culturales profundos en la forma como nos movilizamos, consumimos y separamos los residuos, entre otros ” afirmo Luis Ernesto Gómez.