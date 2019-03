Régimen de Maduro asegura que extenso apagón es producto de “ataques cibernéticos”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que el suministro eléctrico del país se restablecerá “de forma estable y definitiva” en las próximas horas, y denunció “ataques cibernéticos” contra el país a lo largo del fin de semana.

“El Sistema Eléctrico Nacional ha sido objeto de múltiples ataques cibernéticos que ocasionaron su caída y han impedido los intentos de reconexión nacional. Sin embargo, hacemos grandes esfuerzos para, en las próximas horas, restaurar el suministro de forma estable y definitiva”, señaló Maduro.

La luz llegó en las zonas residenciales de Santa Mónica, Bello Monte, Las Acacias, en el sureste de Caracas, así como en algunas del este como Las Mercedes, Altamira, Santa Fe.

También se ha informado del restablecimiento del servicio en sectores del oeste de Caracas como las avenidas Fuerzas Armadas, Andrés Bello y Universidad.

En particular, Maduro ha denunciado que este sábado se ha producido un tercer ataque que ha afectado a partes de la red eléctrica que habían sido ya reparadas.

“Hoy habíamos reconectado un 70 por ciento del país, cuando recibimos a las horas del mediodía otro ataque de carácter cibernético a una de las fuentes de generación que estaba funcionando perfectamente y eso perturbó la reconexión y tumbó todo lo que habíamos logrado hasta el mediodía”, afirmó Maduro.

En concreto, Maduro denunció ataques a más de 150 subestaciones eléctricas del país que atribuye a “infiltrados” de la ultraderecha con apoyo de Estados Unidos. “Serán castigados con la justicia”, advirtió.

Además, el mandatario pidió a los venezolanos a darse cuenta de “quiénes sabotean y quiénes estamos trabajando para resolver el problema” y recordó que el servicio eléctrico en Venezuela “no es un privilegio”. “Prácticamente aquí no se paga por el servicio. ¿Ustedes creen que es así en Colombia, Estados Unidos o Chile? ¡Quien no paga, no tiene energía!”, subrayó.