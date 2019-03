Éxito en la II Válida del Campeonato Nacional de Rally Universitario

Loterias

Loterías del 10 de marzo en Colombia:

DORADO

Noche 3470

CULONA:

0525

ASTRO LUNA

4453 – Signo Virgo

PIJAO:

4182

PAISITA:

Día 4458 – Noche 4630

CHONTICO:

Día 6999 – Noche 8499

CAFETERITO:

Noche 4170

SINUANO:

Día 8167 – Noche 4099

CASH THREE:

Día 078 – Noche 053

PLAY FOUR:

Día 1728 – Noche 6932

SAMAN:

1016

CARIBEÑA:

Día 4278 – Noche 4206

WIN FOUR:

7303

EVENING:

5919

MOTILÓN:

Tarde 1544 – Noche 3274

LA FANTÁSTICA:

Noche 3323

ANTIOQUEÑITA

Día 5424 – Tarde 7723

RESULTADOS DEL SÁBADO 9 DE MARZO

Baloto 24 29 34 35 40 13

Revancha 01 08 12 14 30 07

Boyacá 1741 – Serie 240

Cauca 8383 – Serie 086