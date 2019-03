Jesús Santrich denunció supuesto plan para asesinarlo

El excabecilla de las Farc, alias “Jesús Santrich”, publicó en redes sociales una carta escrita con su puño y letra, donde denuncia un presunto plan para envenenarlo, o en el mejor de los casos, lograr su “extradición arbitraria” a Estados Unidos.

En la carta, Santrich aseguró que se enteró a través de una fuente creíble, sobre presuntos planes desde la justicia colombiana para crear nuevos montajes para lograr una extradición arbitraria.

El congresista de las Farc, investigado por el envío de cocaína a Estados Unidos luego de de la firma de los acuerdos de paz, denunció la existencia de un plan para envenearlo.

Santrich además anunció que no recibirá los alimentos que se preparan o se suministran en la cárcel Picota de Bogotá, donde se encuentra recluido.

CARTA/DENUNCIA | "He sido enterado de planes y determinaciones que apuntan a:

-Nuevos montajes

-Extradición arbitraria (sin importar decisión de la JEP)

-A mi eliminación física.

He decidido no recibir más alimentos preparados y entregados por la penitenciaria": Jesús Santrich pic.twitter.com/CL1DqEPpdE

— #SantrichLibre (@SantrichLibre) 11 de marzo de 2019