Alcalde de Bucaramanga metido en problemas con Bomberos por llamarlos ‘gordos’

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, vuelve a estar en el ojo del huracán tras entregar polémicas declaraciones sobre el estado físico de los bomberos de la capital de Santander, al llamarlos “gordos barrigones” por no atender una orden judicial.

En declaraciones entregadas en su programa “Hable al Alcalde”, Hernández la emprendió contra los bomberos por no haber levantado unas vallas publicitarias en la ciudad.

“Son una tanda de gordos barrigones que no son capaces de subirse ni a un taburete”, dijo el alcalde, quien agregó: “Se la pasan durmiendo y cobrando horas extras, usted pasa a las 11 de la noche y los ronquidos despiertan hasta los muertos”.

El mandatario criticó que los bomberos voluntarios no retiraron las vallas, a pesar de existir una orden judicial que les ordena esa función.

“La pregunta es ¿todos esos gordos se enflacaron o qué?. Todos esos gordos ahora hicieron dieta y están unos tarzanes. Entonces ¿usted va a desmontar las vallas?”, dijo el mandatario en medio de la conversación al director de Bomberos Bucaramanga.

Por su parte, los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, anunciaron que acusarán ante la Procuraduría al mandatario por referirse a ellos en esos términos.

“No es sorpresa que el alcalde se refiera a sus empleados con esos términos, porque siempre lo ha hecho así, no es extraño esa actitud, pero es grosera, descalificadora, malintencionada, las cosas no son así. Nosotros lo vamos a hacer con la Procuraduría, vamos a tratarlo en la junta directa directiva y vamos a sentar esa voz de protesta porque así no es. Es cierto que es el Alcalde, pero es un empleado igual que nosotros y nosotros merecemos respeto, así como merece él que lo respetemos nosotros”, aseguró Fabio Larrota del sindicato de Bomberos.

Las declaraciones de Hernández se han convertido en un constante problema para el mandatario. Los golpes a un concejal, las frases polémicas y sus constantes encuentros con los medios lo han dificultado.