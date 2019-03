Denunciaron a los exárbitros Óscar Julián Ruiz e Imer Machado por acoso sexual

La denuncia la habría hecho el también exárbitro Harold Perilla, quien dijo a la W que Óscar Julián Ruiz, miembro de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, lo había acosado sexualmente.

Perilla dijo que en mayo del 2017 había informado de lo sucedido a Jorge Enrique Vélez, actual presidente de la Dimayor, sin recibir apoyo, siendo ignorado e incluso insultado.

El denunciante dijo que: “Con Óscar Julián Ruíz fueron varios episodios de acoso. El más grave fue en una pretemporada en un pasillo, se me acercó y me mandó la mano, se la quité, y me retiré con impotencia”.

También denunció que Imer Machado tuvo insinuaciones con varios árbitros.

Al respecto señaló que: “Tengo varios testigos cuando Imer Machado me cogía la cola, los testículos, en varias oportunidades me tuvieron que detener, porque él lo hacía cuando yo estaba de espaldas y salía corriendo”.

Al parecer, Julián Mejía, también exárbitro, igualmente fue acosado y habrpía declarado que: “Me voy a referir sobre un dirigente importante en el fútbol colombiano, esa persona me hacía invitaciones a su casa. Yo no soy homofóbico, pero cuando lo empiezan a tocar uno se siente incómodo”, dijo.