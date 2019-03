EE.UU: “Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela”

–La situación que atraviesa Venezuela no es culpa de EE.UU., como lo señala Nicolás Maduro, sino del socialismo prometido por el mismo Maduro, además del papel que “Cuba y Rusia han jugado y que continúan desempeñando”.

Así lo aseguró el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien, además, concretó: “Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela”.

Durante una rueda de prensa en el departamento de Estado, Pompeo se refirió a la situación en el país sudamericano y aseguró que “en los últimos días los venezolanos han sido llevados literalmente a la oscuridad”.

“Pacientes en hospitales se están muriendo, los alimentos se están pudriendo, las comunicaciones están colapsando”, señaló el secretario de Estado.

Al respecto, Pompeo aseguró que toda esta situación que atraviesa el país no es culpa de EE.UU., como señala el gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro, sino del socialismo prometido por el mismo Maduro

Sin embargo, aseguró que el panorama no estaría completo sin analizar el papel que “Cuba y Rusia han jugado y que continúan desempeñando”.

El secretario estadounidense señaló que es el gobierno de Miguel Díaz-Canel quien ha proporcionado a Maduro de “cobertura política” y le ha ofrecido su “solidaridad inquebrantable”.

Los gobiernos de Venezuela y Cuba, indicó Pompeo, comparten su “desprecio a los derechos de propiedad privada, al imperio de la ley, y a eleciones libres”.

Con respecto a Rusia, Pompeo señaló que “también ha creado esta crisis” arengando que ellos, por sus propias razones han “frustrado las legítimas esperanzas democráticas y los sueños del pueblo de Venezuela”.

“Moscú, como La Habana, continúan proporcionando cobertura política al régimen de Maduro, mientras presionan a los países para ignorar la legitimidad democrática del presidente interino (Juan) Guaidó”, afirmó Pompeo.

Señaló que la petrolera rusa Rosneft está desafiando las sanciones de Washington al comprar petróleo de la estatal venezolana PDVSA y ayuda al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“El presidente ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin, sigue lanzando un salvavidas al régimen” agregó

El secretario de Estado indicó que el único interés de EE.UU. es el bienestar del pueblo venezolano.

De otro lado, Pompeo anunció este martes que el gobierno de Estados Unidos retirará el resto del personal diplomático de Venezuela esta semana, como consecuencia de “deterioro de la situación” en la nación sudamericana.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2019