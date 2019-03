Fondos soberanos de Asia y Norteamérica buscan opciones de inversión en Colombia

Este 11 y 12 de marzo representantes de ocho fondos gubernamentales provenientes de Canadá, Estados Unidos, China, Singapur, Japón, Corea del Sur y Dubái, se dan cita en Bogotá para conocer oportunidades de inversión en sectores de manufacturas, servicios, industrias 4.0 y economía naranja, energía, infraestructura, y turismo entre otros.

Economía naranja, infraestructura, turismo y energía, entre los sectores de interés de los inversionistas.

La agenda, organizada en cooperación con la banca de inversión de origen español GBS Finance y ProColombia, reúne a representantes de los fondos más importantes del mundo, que en conjunto manejan recursos por más de 1.800 billones de dólares. Entre estos sobresalen: Government of Singapore Investment Corporation, Korea Investment Corporation, Investment Corporation of Dubai, China Minsheng Investment Group (CMIG), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Brookfield (Canadá), Colony Capital (EE.UU.) y DP World Americas (Dubai).

Según Pedro Gómez de Baeza, presidente de GBS Finance, “estos fondos llegan a Colombia considerando al país como un potencial destino de inversión. Nuestro objetivo al finalizar esta agenda es que Colombia sea para ellos una oportunidad muy real de inversión”.

Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo aseguró que, “desde el Gobierno Nacional y con incentivos claros, presentados tanto en la Ley de Financiamiento como en el Plan Nacional de Desarrollo, estamos buscando atraer inversión extranjera en estos sectores que tienen el potencial de convertirse en nuevas formas de financiamiento para nuestra economía. El turismo, las industrias 4.0 y la economía naranja son apuestas del presidente Iván Duque para mejorar el desarrollo productivo del país.”

La comitiva de fondos soberanos sostendrá una reunión con el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y participará en un seminario sobre el entorno de inversión y de negocios de Colombia a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda, ProColombia, la Financiera de Desarrollo Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Banco de la República y la banca de negocios GBS Finance.

“Nuestro objetivo es que la inversión siga aumentando, que el país se posicione como centro de inversiones ancla con transferencia de tecnología, generación de empleo y competitividad y que el capital extranjero aproveche las ventajas de Colombia como plataforma exportadora con el acceso preferencial a más de 1.600 millones de consumidores en el mundo. Agendas como esta resultan esenciales para presentar la oferta de sectores y regiones que tienen potencial en recibir inversión de este tipo,” señaló Flavia Santoro, presidente de ProColombia

Posterior a la agenda en Colombia, los representantes de los fondos soberanos continuarán su misión en la región en Santiago de Chile.

Los fondos soberanos son fondos de inversión gubernamentales, desarrollados y ejecutados principalmente en los países emergentes. Son alimentados por el ahorro público y están destinados a gestionar los activos de los Estados en el extranjero. Son creados por países que disponen de importantes ahorros debido a sus recursos petroleros (como Oriente Medio, Rusia o Noruega), excedentes presupuestarios como Singapur o reservas de divisas de los bancos centrales como el caso de China.