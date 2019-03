Vicepresidenta insiste en mantener la Liga Profesional Femenina

Luego de la reunión sostenida entre el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y las futbolistas de la Selección Colombia Femenina, con el acompañamiento de Coldeportes y la Vicepresidencia de la República, se espera que el acuerdo de dar continuidad a la Liga de fútbol femenino se concrete este martes.

“Desde el primer día hemos apoyado a las mujeres que están en el fútbol colombiano y por tal motivo pedimos a la Dimayor y a la Federación que se mantenga abierto ese espacio para el fútbol profesional femenino. Con Coldeportes brindaremos todo el apoyo, acompañamiento y fomento de la práctica deportiva”, señaló la Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.

La Vicepresidenta siempre ha estado, no solo atenta a lo que ocurra con las denuncias de las jugadoras, sino al desarrollo de su futuro profesional y personal, para lo cual firmaron el 4 de marzo, junto a la Federación, Coldeportes, el ICBF, la Consejería para la Equidad de la Mujer y la Secretaría de Transparencia, el Pacto por la Transparencia y la Protección de los niños y las mujeres en el deporte colombiano con el que se rechaza las malas prácticas en el deporte y una garantía de cero tolerancia con la discriminación, los abusos, manoseos o acoso contra las mujeres en el deporte.

La funcionaria dijo que, de ser necesario adelantará acciones para “contribuir en la consecución de recursos, buscando empresas públicas y privadas para que patrocinen a la Selección o el torneo de fútbol. Este es un trabajo y compromiso que tenemos que hacer todos: aficionados, dirigentes, gobierno, no solamente lamentarnos porque no haya liga, sino también apoyar a nuestras deportistas en los estadios para que el fútbol femenino sea rentable y sostenible”, agregó.

Asimismo, señaló que Colombia tiene mujeres capaces y con mucho talento a quienes tenemos que apoyar y por eso el llamado a los entes del fútbol a que no les den la espalda a sus deportistas.

Por su parte, el director de Coldeportes indicó, en un comunicado, que “las dificultades que hoy rodean la práctica del fútbol femenino en Colombia tienen que ser abordadas por la sociedad en su conjunto, para que con el liderazgo de la Federación Colombiana de Fútbol y el acompañamiento y control del gobierno a través de Coldeportes se encuentren las mejores y más prontas salidas a tan diversas situaciones que hoy se afrontan y el gobierno colombiano se compromete a realizar un acompañamiento completo a las jugadoras de fútbol femenino en su sueño de tener una Liga Profesional”.

Luego de la reunión, la Federación Colombiana de Fútbol informó que, “aplaudimos la solidaridad de las distintas entidades para la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos de las jugadoras”.

La Vicepresidencia de la República estará atenta a la decisión que tome la Dimayor este martes y hace un llamado para que se avance en los compromisos del Pacto y se establezca un modelo de negocio sostenible que brinde oportunidades laborales a las futbolistas colombianas.