Colombia niega manipulación de video de incendio de ayuda humanitaria en frontera venezolana

–El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo negó que el gobierno nacional hubiera manipulado un video que registró el incendio de dos camiones con ayuda para Venezuela y ratificó que lo ocurrido el pasado 23 de febrero en la zona fronteriza fue responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro.

En declaraciones que concedió en Naciones Unidas, Holmes Trujillo calificó de “falsedades absolutas” las precisiones que hizo sobre el particular el diario the New York Times.

“Todo lo que pasó ese día es consecuencia de que el dictador Maduro, el usurpador Maduro, impidió mediante violencia que entrara a Venezuela la ayuda humanitaria que necesitan miles y miles de hermanos venezolanos”, precisó el canciller colombiano.

Mientras tanto, en Bogotá, Migración Colombia emitió un comunicado en el cual señala que el video registra tan solo unos minutos de las más de 8 horas de grabación de los incidentes que se registraron sobre los Puentes Internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, como consecuencia de la negativa del usurpador Nicolás Maduro de dejar avanzar libremente los camiones con ayuda humanitaria.

El video registra claramente que los hechos se presentaron una vez los camiones habían ingresado a territorio venezolano, tras los ataques de la Guardia Nacional Bolivariana contra la población civil que participaba de este proceso.

Reiteramos que el proceso de acopio de las ayudas humanitarias que adelantó Colombia se dio de manera transparente. Por eso, y garantizando el derecho a informar y estar informados, se permitió el acceso de todos los medios de comunicación, que así lo desearon, al paso de las ayudas humanitarias por los Puentes Internacionales, durante toda la jornada del sábado 23 de febrero, con lo cual pudieron evidenciar, ellos mismos, la realidad de lo sucedido.

El Gobierno Nacional no tiene necesidad de manipular videos o información alguna para que el mundo conozca las injusticias que comete el usurpador Maduro contra su propio pueblo, ya que más de 4 millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país, pueden dar cuenta de ellas.