Entregan Bandera de Colombia a músicos de la Filarmónica Joven que emprenden gira por Europa

El Presidente de la República, Iván Duque, entregó este miércoles el Pabellón Nacional a los cien músicos de la Filarmónica Joven que viajan a Europa en una gira de presentaciones.

“Si nosotros acercamos la música, y la música clásica, a los niños de nuestro país, y logramos que más niños tengan un violín y no un fusil, nosotros realmente somos capaces de consolidar un país con paz y armonía”, dijo el Mandatario al recibir a los jóvenes intérpretes en la Casa de Nariño.

El Presidente Duque entregó la Bandera a la violinista María de los Ángeles Hoyos Malagón, en representación de sus compañeros de la orquesta.

Señaló que para los colombianos “ver a la Filarmónica Joven de nuestro país llegar a Europa, en este circuito tan importante que ustedes van a adelantar, es motivo de orgullo y es motivo de admiración”.

“Y ustedes, cada uno de ustedes, cuando tenga su instrumento quiero que reciban el mensaje de hoy: que somos 48 millones de colombianos aplaudiéndolos y diciéndoles en sus corazones, gracias por hacer lo mejor por este país; gracias por dejar en alto el nombre de Colombia”, dijo.

Manifestó que cree profundamente en la cultura y agregó que esa área es su obsesión todos los días, por lo cual el Gobierno se tiene que caracterizar por impulsar las industrias creativas.

Reiteró que “la cultura no tiene color político, la cultura no es ni izquierda, ni de derecha, ni tiene color partidista. La cultura es algo que nos debe unir, y todos debemos hacer lo que podamos por engrandecerla”, expresó.

Al entregar el Pabellón y un distintivo a cada músico, el Presidente Duque dijo que se sentía tan orgulloso como cuando en el mismo salón ha despedido a las delegaciones olímpicas o premiado a los grandes deportistas colombianos.

“Ustedes representan lo mejor de nuestro país. Y cuando digo ‘lo mejor’, me refiero al talento, me refiero a las ganas, me refiero a la capacidad, me refiero al carisma, la emoción, a la capacidad de transmitir más allá de la sonoridad de un instrumento”, puntualizó.

La Joven

Los representantes de La Joven, como es conocida la orquesta, se presentarán en Suiza, Austria y Alemania, dirigidos por el destacado maestro colombiano Andrés Orozco Estrada.

Los músicos, de entre 16 y 24 años y oriundos de todas las regiones de Colombia, ofrecerán una serie de conciertos entre el 21 al 31 de marzo próximo.

Es la segunda vez que la Filarmónica Joven de Colombia es invitada, por su alta calidad artística, a realizar su gira por Europa. La primera vez fue en 2017, también bajo la dirección del maestro Orozco Estrada, nacido en Medellín y residente desde hace varios años en Viena.

Sin embargo, esta es la primera vez que la Filarmónica Joven se presenta en Suiza.

Los jóvenes músicos colombianos se presentarán en Zúrich (Suiza), el 21 y 22 de marzo; en Friburgo (Alemania) el 25, en Stuttgart (Alemania), el 26; en Viena (Austria), el 28; en Linz (Austria), el 29, y regresarán Alemania para actuar el 30 en Frankfurt y al día siguiente en Colonia.