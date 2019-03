Incrementan controles para combatir el transporte ilegal, en terminales aéreas y transporte terrestre

La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, viene fortaleciendo controles en todo el país, especialmente en las terminales de transporte aérea y terrestre, donde se presenta este fenómeno que no solo afecta a conductores y empresas legalmente constituidas, sino que también a quienes toman este tipo de transporte.

Gracias a la acuciosa labor de nuestros uniformados, y al trabajo de campo desarrollado en terminales de transporte aéreo y terrestre, se pudo poner al descubierto la forma como funciona el transporte informal, actividad que es ejecutada de manera clandestina en el país, especialmente en estos lugares donde los denominados “gansos”, ilícitamente coordinan este oscuro negocio que inicia persuadiendo a ingenuos viajeros que desconocen que este tipo de actividad en Colombia, está fuera de lo establecido por la ley.

Los gansos inicialmente escogen a sus víctimas, prefiriendo sobre todo aquellas de apariencia extranjera, es allí cuando los abordan y bajo una aparente amabilidad, ofrecen el supuesto servicio de “taxi” una palabra que fácilmente es entendida en muchos idiomas del mundo, luego les persuaden ofreciendo llevar su equipaje, hasta el lugar donde está el automotor que por lo general está en un sitio cercano, allí, observan que no haya presencia de las autoridades de tránsito y luego hacen que los incautos pasajeros aborden el transporte sin importar si verdaderamente es un taxi o un vehículo particular, no sin antes pedir una propina por la supuesta ayuda, y no conformes con esto, también cobran una cuota de aproximadamente 10 mil pesos, al conductor del auto que prestará el servicio de manera informal.

Allí termina la labor de los denominados gansos, pero lo que no saben quienes se transportan en el vehículo es que todas estas acciones son observadas por las autoridades de tránsito o registradas a través de cámaras de video instaladas en sitios estratégicos u otras operadas por policías encubiertos, quienes de inmediato dan aviso a los uniformados para que metros más adelante les intercepten y sancionen.

Durante el año 2019 se realizaron 6.600 inmovilizaciones y el mismo número de órdenes de comparendo a conductores, 94 comparendos e inmovilizaciones diarias en el territorio nacional, que por alguna razón prestaban servicio de transporte informal, 2.400 más comparado con el mismo periodo del año anterior, siendo Bogotá la ciudad en que más se realizan planes operativos orientados a combatir la informalidad, aportando casi la mitad de los sancionados a nivel nacional con un registro superior a los 3.200, seguida por Barranquilla con una cifra alrededor de los mil, así mismo se logró la captura de más de 1.730 personas por el delito de fraude a resolución administrativa, quienes aun teniendo su licencia suspendida, seguían conduciendo.

Implicaciones del transporte informal

Para el conductor:

Suspensión de la licencia de conducción entre 6 meses si es reincidente hasta 25 años.

Captura en caso de realizar esta actividad teniendo la licencia de conducción suspendida.

Sanción entre 30 SMDLV (828.116) y 30 SMM aproximadamente 24 millones de pesos (Particular y público respectivamente).

Inmovilización del automotor y no poder realizar trámites ante el transito hasta no estar a paz y salvo por infracciones.

Ley 769 de 2002, artículo 131.multas Infracción D.12. Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días

Para los pasajeros:

Riesgo de ser víctima de un siniestro vial y no tener cobertura en la asistencia médica.

Desconocer la identificación y comportamiento del conductor.

Riesgo en la seguridad personal y del equipaje.

Peligro de muerte.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía nacional de Colombia, invita a las personas a tomar transporte que esté legalmente constituido y preste un servicio autorizado, cumpliendo con todos los requisitos de ley, así mismo exhorta a denunciar el transporte informal a través de la línea gratuita #767. De esta manera podremos continuar “Salvando Vidas”.