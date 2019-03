Más de 100 niños quedaron sepultados al colapsar una escuela en Nigeria

–Un edificio de 3 pisos en el cual funcionaba una escuela se derrumbó intempestivamente este miércoles en Nigeria y más de 100 niños quedaron atrapados, sin que hasta el momento haya información concreta sobre la suerte corrida por los infantes.

El hecho se registró en Itafaji, Isla de Lagos, donde colapsó la estructura en el momento en que más alumnos se encontraba en el lugar.

Tras el colapso, muchos de los alumnos fueron rescatados por vecinos y llevados de urgencia a un hospital local, mientras los padres de los menores buscan a sus hijos entre los escombros.

Por el momento no se precisa si hay víctimas fatales, pero los rescatistas temen que muchos de los niños pueden haber fallecido.

3 storey building collapses at Itafaji, Lagos Island. Efforts are in progress to rescue victims still trapped in the rubble. #TheGoodGuys pic.twitter.com/uaUe41ao4K

— Rapid Response Squad (@rrslagos767) March 13, 2019