MinInterior explicará al Congreso las objeciones a la JEP

La Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le explicará, una vez empiecen las sesiones ordinarias, al Congreso de la República, las objeciones hechas por el Presidente Iván Duque a los seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“El Presidente ha presentado una propuesta para hacer una paz que una a todos y eso se hace a través de una ley que no deje ni una fisura donde se vaya a colar la impunidad y donde no haya una clara responsabilidad de los victimarios. Adicionalmente, que no se respete el hecho de la no repetición de estos delitos que se cometieron en el pasado”, dijo la Ministra.

La Ministra señaló que “este es un tema prioritario para el país, el país quiere que haya justicia y no se repitan los hechos del pasado. Entonces para que haya una paz realmente tiene que haber justicia, verdad, reparación y no repetición”.

Sobre la Reforma Constitucional que contendrá, entre otros puntos, la modificación a la exclusión de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, explicó: “El proyecto será presentado en la próxima semana de parte del Gobierno y tiene el mismo objetivo de las objeciones. La JEP debe tener las mismas garantías procesales del resto de las instancias judiciales”.

Adicional a la Jep, la jefe de la cartera política ha sostenido reuniones con los diferentes partidos políticos: “hay alrededor de 700 proyectos de ley que están radicados en el Congreso y queremos una racionalización de los proyectos. Estamos en el examen con cada uno de los partidos y la idea es que haya unas banderas legislativas por bancada y las podamos apoyar desde el Gobierno”.

“Consideramos que debe haber soluciones para las comunidades indígenas del Cauca”: Ministra del Interior

El Presidente de la República delegó una comisión de Alto Nivel, encabezada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para dialogar con el CRIC, que se desplazó ayer hacia la vereda de El Pital. “Hemos tenido un proceso que lleva más de seis meses de diálogo con el CRIC. El Plan Nacional de Desarrollo tiene un capítulo especial para las comunidades indígenas, de acuerdo con el compromiso del Presidente Iván Duque del 9 de agosto y hemos venido adelantando la revisión de temas pendientes y compromisos del gobierno anterior”, dijo la Ministra Nancy Patricia Gutiérrez.

“Tenemos las puertas abiertas para que levanten las vías de hecho y aquí los esperamos. Lo más importante es que podamos revisar cuáles son las peticiones en concreto que ellos tienen”, concluyó la Ministra del Interior.