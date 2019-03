Nuevo boicot al canciller de Maduro en la ONU

–Un nuevo desaire sufrió este jueves el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, en la ONU, ahora en el 67 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, celebrada en Viena, la capital de Austria.



Los representantes de más de medio centenar de países, que han reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y a Maduro un usurpador, abandonaron el recinto en el momento en que Arreaza comenzaba a hablar sobre los resultados de la lucha contra el narcotráfico en Venezuela.

Se recuerda que el pasado día 27 de febrero, los mismos diplomáticos, representantes de los países miembros del Grupo de Lima, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rumania, entre otros, le dieron la espalda al representante de Maduro cuando intervino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En su discurso, el canciller de Maduro habló de lo que está haciendo el régimen contra el narcotráfico, acusando a Colombia y a Estados Unidos de este fenómeno, pese a que muchos de los integrantes del círculo de Maduro han sido acusados de estar aliados con las mafias de la droga o permitir el tránsito de la misma por territorio venezolano.

“Venezuela reafirma que no somos un país productor, no tenemos endémicamente un problema de tráfico de drogas, no somos un país con alta prevalencia en el consumo, no somos un país donde se legitiman capitales provenientes de la droga y tampoco nuestro sistema financiero se aprovecha de la legitimación de capitales”, aseguró.

Dijo que a pesar de los avances significativos, la producción y consumo de sustancias ilícitas se constituye como “uno de los mayores problemas de seguridad de América Latina”, a raíz del incremento de 146.000 a 171.000 hectáreas de coca en Colombia.

En el ámbito del control de ofertas, Arreaza precisó que en la última década se han ejecutado 72.000 procedimientos y 200 operaciones antidrogas, acción que derivó en la destrucción de más de 300 laboratorios dedicados al procesamiento de clorhidrato de cocaína y un número similar de pistas no controladas para el arribo y despegue de aeronaves.

Finalmente, Arreaza hizo un llamado a los Estados a replantear modelos y a indagar sobre las verdaderas causas y orígenes del flagelo del narcotráfico.

En ese sentido, aseguró que “las estadísticas demuestran que seguir combatiendo las manifestaciones del problema de las drogas sin comprender su verdadera naturaleza no nos conduce al objetivo trazado”.