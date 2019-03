Por no usar Whatsapp dejaron a Gustavo Petro por fuera de alocución de la oposición

Los congresistas Ángela Robledo y Antonio Sanguino coincidieron en explicar que el senador Gustavo Petro no estuvo presente en la alocución de réplica de la oposición del pasado martes, teniendo en cuenta que el exalcalde de Bogotá no usa Whatsapp, medio por el cual se hizo la convocatoria para participar en la transmisión.

Luego que Gustavo Petro brillara por su ausencia durante el discurso televisado, donde congresistas de la oposición harían réplica a las objeciones del presidente Iván Duque a 6 artículos de la Ley estatutaria, su formula de campaña, la representante Ángela María Robledo, indicó que el excandidato presidencial no usa Whatasapp por motivos de seguridad.

“A nosotros nos avisaron por un chat que tenemos de bancada alternativa, pero Gustavo no usa whatsapp entonces seguramente no se enteró”, señaló Robledo en declaraciones recogidas por la Revista Semana en su página web.

A través de un video en Twitter, Robledo afirmó que cuando le avisaron de la grabación de la alocución estaba al norte de Bogotá y no alcanzaba a llegar al Capitolio, donde se grabó la réplica.

¿Por qué no estuve ayer en la grabación de la réplica a la alocución? Acá mi respuesta. La Bancada Alternativa está unida en torno a la defensa de la Paz. pic.twitter.com/rl9h1DDl4x — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) 13 de marzo de 2019

Entre tanto, el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, explicó en entrevista con Blu Radio que por medio de esa red social fueron convocados los congresistas de la oposición se pusieron de acuerdo.

“Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, donde estamos todos los congresistas salvo Gustavo Petro […] y todos los que estamos en ese grupo fuimos inmediatamente informados de la grabación [de la réplica]”, explicó Sanguino.

El congresista verde aseguró que ninguno de los integrantes del grupo de Whatsapp advirtió que Petro no estaba en el chat.

“Si lo sabía Ángela María Robledo y todos sus congresistas, era muy fácil que nos informáramos todos. O sea, nosotros no nos pusimos a llamar uno por uno a los congresistas. Y casi que no nos advertimos de que Gustavo no estuviera en el grupo de WhatsApp. Sencillamente, ahí hay un tratamiento de igual a igual entre todos los colegas”, indicó Antonio Sanguino.

A pesar de las explicaciones de los congresistas, el senador Gustavo Petro criticó por su cuenta en Twitter: “Lamentable que no tengamos invitación al video de la réplica a Duque, espero que sean problemas de comunicación del partido Verde”.

Lamentable que no tengamos invitación al video de la replica a Duque, espero que sean problemas de comunicación del partido Verde. Pero si seria conveniente saber cual va a ser la directriz de Fajardo sobre la votacion de sus parlamentarios sobre el Plan se Desarrollo de Duque. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 14 de marzo de 2019

Por la misma red social, Petro la emprendió contra Sanguino y criticó el cambio de fecha para la movilización de la oposición que fue cambiada para el próximo 19 de marzo.

Propuse que quien hiciera la replica tenia que hacerlo a nombre de toda la oposicion y convocara allí la movilización para el 19 de marzo. Creo que la misma persona que olvidó invitarme, y soy parlamentario de la oposicion, cambio inconsultamente, la fecha de la movilización https://t.co/yLHZpQrVd8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) 14 de marzo de 2019