Uribe plantea acuerdo en el Congreso sobre objeciones presentadas a la JEP

El senador Álvaro Uribe dijo que el Partido Centro Democrático tiene toda la disposición de buscar en el Congreso de la República un acuerdo, el mayor nivel posible de consenso, alrededor del informe sobre las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque.

Así mismo, el congresista expresó, durante una rueda de prensa en la sede de Fenalco, en Cali, que: “Vamos a trabajar el tema fundamentalmente basados en argumentos, para contribuir a facilitar ese consenso”.

Resaltó que “el Centro Democrático participó activamente en el no del plebiscito, que cuando el NO ganó le propusimos al Gobierno Nacional un gran acuerdo. De haberse hecho ese acuerdo cuántas dificultades se hubiesen evitado”.

Seguidamente indicó: “Debo recordar que de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, el Gobierno tiene reparos de conveniencia a seis artículos. Entonces, lo que hemos querido decir desde Cali es que tenemos toda la disposición como partido que apoya de corazón y de convicción al presidente Iván Duque, de contribuir a que haya un acuerdo en el Congreso Nacional. El mayor nivel posible de consenso para sacar adelante un informe constructivo de objeciones”.

Luego se preguntó: “¿Si en el plebiscito ganó el NO, si se propuso el acuerdo nacional, si aquí no se está afectando a aquellos guerrilleros que se desmovilizaron y que cumplen, cuál es el obstáculo para entrar vía el informe de objeciones a introducir algunas reformas? No lo vemos y queremos invitar a ese acuerdo y manifestar nuestra disposición”.