Chocó: defensoría denuncia la muerte de ocho niños por malaria

Luis Murillo, defensor regional del Pueblo en Chocó, hizo referencia a la cifra real de niños que han muerto confinados en Carmen del Darién por un brote de malaria sin que recibieran atención médica, todo como consecuencia de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.

Murillo indicó que la autoridad en la zona es la dirigencia indígena, y que el Estado no ha logrado entrar a la zona de combates, también confirmó que la cifra de fallecidos entregada por la autoridad indígena, es de ocho niños.

Y agregó que: “La Defensoría verificó en Alto Guayabal el fallecimiento de cuatro menores. Entonces, por credibilidad y presunción de buena fe nosotros creemos que la cifra real de niños muertos es la que entregan los indígenas. Ellos son las autoridad legítima en la zona. Hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que el Estado no entre a la zona, no podemos discutir la cifra de muertos”.

Murillo sostuvo la existencia de minas antipersonal puestas por grupos armados en medio de los combates, ya dejaron a más de 5.000 habitantes confinados.

Las autoridades de Chocó intentan entregar las 35 toneladas de ayudas humanitarias enviadas por la Unidad de Víctimas.