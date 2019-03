“Es urgente revertir incremento de casos de dengue en el país”: MinSalud

Con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, Juan Pablo Uribe Restrepo, ministro de Salud y Protección Social, hizo un balance de la campaña ´Córtale las alas al dengue´, para prevenir la incidencia de esta enfermedad en el país e invitó a los Gobernadores y Alcaldes a frenar el avance de esta patología.

“El Instituto Nacional de Salud (INS) nos reportó 15.864 casos en todo el país. Esto nos lleva, una vez más, a reiterar el llamado urgente a todas las entidades territoriales a intensificar aún más las medidas de prevención contra el dengue”, dijo.

Uribe Restrepo alertó que persiste el incremento en el número de casos, como lo ha determinado el sistema de vigilancia epidemiológica (Sivigila) del INS, y que revertir esta tendencia es prioritario para el país.

Agregó que es necesario que las autoridades departamentales y locales, gobernadores y alcaldes, adquieran el compromiso de reforzar con sus comunidades las acciones preventivas que se han señalado desde el pasado 8 de febrero, cuando se lanzó la campaña nacional ‘Córtale las alas al dengue´.

Departamentos como Putumayo, Amazonas, Meta, Norte de Santander, Guaviare, Boyacá, Huila, Cesar, Tolima, Magdalena y Córdoba registran las incidencias más altas de la enfermedad y en el 55,7 por ciento de los casos registrados (8.841) presentan signos de alarma.

El Ministro de Salud también manifestó que el llamado “va dirigido a los servicios médicos y asistenciales, para realizar los diagnósticos de manera oportuna, frente a los signos de la enfermedad, realizar las atenciones necesarias y evitar desenlaces fatales como consecuencia del dengue grave”.

En la actualidad, de acuerdo con la vigilancia epidemiológica realizada por el INS, son 15 las entidades territoriales con un reporte de casos mayor a lo esperado: La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena, Meta, Putumayo, Casanare, Arauca, Guaviare, Santa Marta, Cartagena, Córdoba, Huila, Norte de Santander y Sucre.

Medidas de prevención

• Almacene adecuadamente el agua, utilizando tapas.

• Evite acumulación de objetos en sus patios o solares.

• Voltee o elimine los recipientes que puedan acumular agua. No permita que se almacene agua en ningún objeto o charco.

• Limpie con frecuencia lugares donde se almacene agua como techos, rejillas y desagües.

• Limpie diariamente tanques y manténgalos cubiertos.

• Protéjase de las picaduras con repelentes y use toldillos o mosquiteros.

• Use ropa de manga larga y pantalón largo.

• Lávese frecuente las manos y utilice protección solar.

Tips

• El manejo del dengue es sintomático. No existe ningún medicamento específico para este virus.

• Siempre hay que consultar con un profesional de salud. A diferencia de otros síndromes febriles, lo más importante es la hidratación del paciente (inadecuada hidratación aumenta la posibilidad de evolucionar a dengue grave).

• El dengue no tiene vacuna aprobada.

• Afecta más a menores de 5 años y a mayores de 65 años.

• Es un zancudo que pica de día y habita principalmente dentro de las edificaciones.