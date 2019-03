Exministro Andrés Felipe Arias sería citado a declarar en Colombia

Lo citó el juzgado 19 de conocimiento de Bogotá, aceptando la solicitud de exfuncionarios del Ministerio de Agricultura que están siendo investigados dentro del escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Arias asistiría a la diligencia del juicio por el manejo irregular de los subsidios destinado al sector agrario.

El juzgado ordenó que se pongan a disposición de Arias los elementos tecnológicos necesarios para la audiencia, en modo de videoconferencia, previos trámites con los Estados Unidos.

Los abogados de los otros implicados consideran que la declaración de Arias es fundamental para la presunción de inocencia de los implicado que son:

Rodolfo José Campo Soto, el ex gerente Incoder.

Jairo Cano Gallego, ex coordinador técnico.

Julián Alfredo Gómez Díaz, ex director del programa AIS.

Daniel Montoya López, ex coordinador.

Julio César Daza, ex asesor jurídico.