Investigan a conductor y empresa de taxis involucrados en accidente que dejó dos mujeres y una bebé muertas

La Secretaría de Movilidad anunció la apertura de una investigación al conductor y la empresa de taxis involucrados en el siniestro registrado en la madrugada del pasado jueves en la calle sexta con carrera 27, que dejó con tres víctimas fatales, entre las que cuenta una niña de un año y diez meses.

De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, la omisión de un semáforo en rojo y el exceso de velocidad por parte del conductor del taxi fueron los principales factores que incidieron en este trágico siniestro que dejó entre las víctimas mortales a una menor de un año y diez meses.

El conductor del taxi, un joven de 19 años, no contaba con la tarjeta de control activa, documento requerido para prestar este servicio en la ciudad. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció investigaciones al propietario del vehículo y a la empresa Taxi Express S.A.

“El hecho de que personas no capacitadas presten el servicio de transporte público pone en evidencia la preocupante falta de control de algunas empresas de taxis de la ciudad. Al no verificar las capacidades de quienes están tras el volante de los taxis que transitan en Bogotá se está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, pues están expuestos a conductores que no cuentan con las competencias requeridas y que se pasan por alto las normas de seguridad vial, como en este caso”, dijo Juan Pablo Bocarejo, Secretario de Movilidad.

La Administración Distrital hace un llamado al gremio de taxistas de Bogotá para intensificar su trabajo en materia de seguridad vial, a pesar de que las cifras de siniestralidad de este tipo de vehículos muestran mejoras importantes.

“Mientras que en 2017 se registraron 52 siniestros de taxis con víctimas mortales, en 2018 se logró disminuir esta cifra a 27, lo que representa una reducción del 48%. Poder reducir este número casi a la mitad en un año es un avance importante; sin embargo, seguiremos trabajando para que las empresas de taxis, los conductores, y la sociedad adopten las conductas y normas de seguridad vial que nos permitan tener una ciudad con CERO víctimas en el tránsito. De acuerdo con cifras preliminares, en lo corrido del año 7 personas han fallecido en siniestros donde se ha visto un taxi involucrado y en total 77 personas han perdido la vida en siniestros de tránsito en la ciudad”, dijo el Secretario de Movilidad.