Llega a Colombia el nuevo smartphone Nokia 7.1

HMD Global anunció este viernes la llegada a Colombia del Nokia 7.1, dispositivo que ofrece la tecnología de pantalla PureDisplay, que permite un alto índice de contraste, mayor claridad y colores mejorados.

El Nokia 7.1 viene en colores Azul Medianoche Brillante (Gloss Midnight Blue) y Acero Brillante (Gloss Steel) con memoria RAM/ROM de 4GB/64GB. Ya está disponible en los centros de atención Claro, distribuidores autorizados y cadenas comerciales, así como a la tienda en línea a un precio de $1.249.900

Con una impresionante pantalla HDR y un magnífico diseño, el Nokia 7.1 ofrece una experiencia de imagen avanzada con una cámara de detección de profundidad doble con 2PD y Óptica ZEISS para garantizar que nunca te pierdas un momento.

Cuenta tu historia con imágenes avanzadas

Las cámaras duales de Óptica ZEISS 12MP / 5MP de alta sensibilidad de Nokia 7.1 con 2PD permiten un enfoque automático rápido y preciso que brinda excelentes tomas tanto en condiciones de luz brillante como baja. Obtén la imagen perfecta con la fotografía HDR, que brinda imágenes más nítidas y definidas, ideal para capturar y compartir sus fotos con amigos o seguidores. Toma fotografías profesionales tipo estudio con la cámara de profundidad trasera compatible con el modo “bokeh”, así como tomas de retratos frontales sin esfuerzo. También podrás reducir los efectos de manos inestables mientras filmas con la tecnología Electronic Image Stabilization (EIS), además de revivir tus recuerdos como si todavía estuvieras allí, con el audio espacial Nokia de 360° de alta fidelidad.

La nueva interfaz de usuario de la cámara tiene el modo Pro, que brinda el control definitivo del balance de blancos, ISO, enfoque y velocidad de obturación. La cámara frontal mejorada del Nokia 7.1 presenta reconocimiento facial para desplegar personas / máscaras y filtros 3D animados. Con un solo toque, transmite en vivo tus #bothies con el uso de divertidos filtros en tiempo real a Facebook y YouTube directamente desde la aplicación de cámara. También se puede acceder a Google Lens y Motion Photos directamente desde la aplicación de forma rápida y sencilla.

Presentando PureDisplay

El Nokia 7.1 es el primer teléfono inteligente que incorpora la tecnología de pantalla PureDisplay, para un asombroso entretenimiento con calidad cinematográfica HDR10 por dentro y por fuera. Cada vez más plataformas de streaming cuentan con contenido HDR, por lo que podrás llevar tu experiencia visual a otro nivel con un contraste más alto (relación de contraste dinámico 1,000,000: 1) y una gran claridad, revelando el detalle en áreas claras y oscuras con impresionantes y vibrantes colores.

Ya sea al aire libre, bajo la luz del sol o en una habitación con poca luz, jugando o viendo videos, la pantalla nítida y brillante Full HD+ de 5.84” con relación de aspecto 19:9 ajustará automáticamente el brillo y el contraste a las condiciones de iluminación ambiental, lo que garantiza que el contenido aún esté visible y vibrante en cualquier iluminación.

Disfruta de una experiencia de visualización mejorada en todos tus videos, incluso en contenido que no es HDR, ya que la calidad se actualiza y se ajusta en tiempo real con un procesador dedicado de 16 bits que procesa millones de píxeles por segundo para proporcionar la mejor calidad de visualización posible en cualquier circunstancia.

El Nokia 7.1 es impulsado por la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon™ 636, utilizado para brindar un rendimiento superior, lo que lo hace ideal para hacer streaming de contenido HDR. Esta plataforma está optimizada para el consumo de contenido, con un rendimiento de gráficos de primera clase y mejoras de eficiencia de la batería para que puedas disfrutar de su audio y video por más tiempo. El puerto de carga rápida USB tipo C le devuelve hasta el 50% de su batería en 30 minutos[ii], para que puedas volver a utilizarlo rápido y fácil.

Diseño premium

El diseño del Nokia 7.1 se encuentra con la excelencia en ingeniería, ofreciendo materiales premium y la calidad en acabados que se esperaría de un teléfono Nokia. Al aplicar las técnicas de diseño que se encuentran en las joyas y los relojes de alta gama, el Nokia 7.1 exhibe contrastes estéticamente agradables entre diferentes acabados metálicos que se unen a la perfección y capturan reflejos brillantes pequeños y controlados. Al poseer una interacción única con el color mediante el uso de las propiedades únicas de refracción del cristal, el Nokia 7.1 logra colores profundos y ricos que capturan la luz y la profundidad.

El Nokia 7.1 entrega maestría artesanal con toques finos, como los bordes de color de corte de diamante de aluminio anodizado.

La gran experiencia que ofrece el Nokia 7.1 no requiere un teléfono más grande. Este magnífico smartphone tiene un tamaño que se adapta tan fácilmente al bolsillo como a la mano. Una sensación de solidez recorre todo el smartphone, gracias al marco metálico de aluminio series 6000 tallado con precisión con una máquina de control numérico (CNC), y el núcleo de metal fundido a presión.

Puro, seguro y actualizado, reforzado con Android One

Igual que otros modelos Nokia, El Nokia 7.1 se une a la familia Android One, ofreciendo una experiencia de software de alta calidad respaldada por Google. Los teléfonos inteligentes Nokia con Android One ofrecen gran almacenamiento y tiempo de batería desde el momento de salir del empaque, al venir con las más recientes innovaciones en inteligencia artificial desarrolladas por Google.

El Nokia 7.1 recibirá tres años de parches de seguridad mensuales y dos años de actualizaciones del sistema operativo, como se garantiza en el programa Android One. Además, Google Play Protect analiza todas las aplicaciones en la tienda y mantiene a tu celular más seguro y a salvo del malware. Esto coloca al Nokia 7.1 entre los dispositivos más seguros y de vanguardia que existen, ya que este teléfono siempre estará actualizado gracias a las más recientes innovaciones de Google, como Google Assistant y Google Photos con almacenamiento gratuito de alta calidad para tus fotografías.

El Nokia 7.1 llega listo para la actualización a Android 9, que incluye funciones de Inteligencia Artificial que harán tu teléfono más inteligente, rápido y adaptable conforme lo uses. La función de Batería Adaptable, limita el uso de batería de apps que no uses con frecuencia, y la app Acciones predice cuál será tu siguiente actividad para que llegues a ella más rápidamente. Estas características optimizan la funcionalidad de tu dispositivo y tu experiencia Android.

Felipe Behar, Director General para Colombia de HMD Global, afirmó: “Casi dos tercios de los videos en todo el mundo son vistos en dispositivos móviles, por eso presentamos la tecnología de pantalla PureDisplay para que todos puedan disfrutar de una experiencia de visualización superior en un smartphone. El Nokia 7.1 incluso ofrece conversión de SDR a HDR en tiempo real, lo que significa que puede experimentar entretenimiento de calidad HDR, incluso cuando su contenido no lo sea. Creemos que la mejor cámara es la que llevas contigo, así que hemos diseñado una nueva experiencia de imagen con Óptica ZEISS, que ofrece un enfoque automático rápido, gracias a la tecnología 2PD para capturar increíbles fotografías HDR. Estamos encantados de ofrecer a los colombianos una experiencia única y de primera calidad en colaboración con los mejores socios de su clase para ofrecer un teléfono inteligente sobresaliente a un gran precio”.