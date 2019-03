Monsieur Periné estrena video de “La Sombra”

Monsieur Periné estrena el videoclip de su nuevo sencillo “La Sombra” que hace parte del álbum “Encanto Tropical” y aprovecha este lanzamiento para anunciar una extensa gira por varias ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

El video cuenta con la participación de Leonel García (cantante de Sin Bandera) como invitado especial de esta canción y Sofía Gómez Uribe, la apneista colombiana que cuenta con tres récords mundiales como la protagonista.

“La Sombra es una canción de catarsis”, explica Catalina García. “Nace de la necesidad de transformar la oscuridad del dolor en luz. Para curar el exterior, debes viajar al interior tuyo, al útero. Trabajar con Sofía fue muy especial. Además de admirar su talento deportivo, ella inspira paz y fortaleza al sumergirse en el agua. Es un honor tenerla contando esta historia”.

Sofía Gómez, una promesa en el deporte colombiano, tiene 3 records de apnea en profundidad (un récord boliviano y tres récords Panamericanos) y fue invitada a participar en el video de “La Sombra”, en el que debutó como actriz y en el que elegantemente muestra su talento bajo el agua.

El videoclip fue rodado entre Bogotá y México y fue dirigido por Hugo Rubiano, amigo de la banda desde hace muchos años. “Cuando Catalina me propuso hacer parte del proyecto “La Sombra”, me encontré con una idea clara dentro de un mensaje muy personal. Tuvimos la oportunidad de juntar grandes talentos para ésta producción que retrata el amor en una fase muy importante. Estamos muy felices y agradecidos de crear de la mano de buenos amigos proyecto tras proyecto y que depositen confianza en ti y en lo qué haces. Honores infinitos a la banda y al crew”.

“Encanto Tropical” fue nominado al GRAMMY 2019 y también incluye el éxito “Bailar Contigo”, que tiene más de 45 millones de reproducciones. Fue destacado como uno de los “Mejores Singles Latinos del 2018” de acuerdo a Rolling Stone.

Este álbum culmina la evolución del sonido de Monsieur Periné, desde el Gypsy-Jazz acústico inspirado en Django Reinhart hasta el pop híbrido de música electrónica latina. La banda fue formada por Catalina García y Santiago Prieto en Villa de Leyva (Colombia) en el 2007, en donde inicialmente tocaban boleros y bossa nova en matrimonios y fiestas privadas.

La producción de ‘Encanto Tropical’ estuvo a cargo de Eduardo Cabra (Visitante de Calle 13) con quien también trabajaron juntos en su segundo álbum ‘Caja de Música’, que fue nominado a los Latin Grammy en el 2015 en la categoría “Álbum del año”.

Monsieur Periné se desafió musicalmente al colaborar en este álbum con artistas legendarios como Julieta Venegas de México en la canción “Veneno” y con Vicentico de Argentina (Los Fabulosos Cadillacs) en “La Tregua”, canción en la que el colombiano Juancho Valencia fue co-compositor. “Las colaboraciones enriquecieron la experiencia de composición de la banda, pero también permitieron una manera más completa de expresarnos”, afirmó Santiago Prieto.

“Crecí escuchando trova latinoamericana gracias a mi madre, especialmente a Mercedes Sosa”, expresó Catalina. “Pero también me he conectado con cantantes como Buika, Chavela Vargas, colegas como Natalia Lafourcade o Andrea Echeverri. También estoy inspirada por cantantes tradicionales como Totó la Momposina, Chavita Grande, Mayra Andrade. Me gustan los cantantes que expresan una historia y que no solo son perfeccionistas en su interpretación”.

‘Encanto Tropical’ logra contar este tipo de historias a las que Catalina García se refiere. Es un álbum que captura a la banda en su pico creativo y está listo para tomar su lugar en el panteón de los grandes de la música latina contemporánea.