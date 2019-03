Polémica porque Facebook permitió transmisión de masacre en Nueva Zelanda

Polémica generó el hecho que la Facebook Inc. permitiera la transmisión, por parte del atacante, de la masacre de 49 personas en una mezquita musulamana en Nueva Zelanda, en hechos registrados este viernes.

A pesar que Facebook informó que eliminó “rápidamente” el video del ataque en Christchurch, Nueva Zelanda, que fue transmitido en vivo por la red social, internautas alrededor del mundo expresaron su indignación por la transmisión que duró algo más de 17 minutos.

A través de un comunicado emitido a través de Twitter, Facebook Inc. expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y explicó que “La policía nos alertó sobre un video en Facebook poco después del inicio de la transmisión en vivo y eliminamos rápidamente las cuentas de Facebook e Instagram del tirador, así como el video”.

El comunicado agrega: “También estamos eliminando cualquier elogio o apoyo a este crimen y al (o los) tirador (es) apenas nos vamos enterando”.

“Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y la comunidad afectada por los horrendos tiroteos en Nueva Zelanda”, apuntó.

Police alerted us to a video on Facebook shortly after the livestream commenced and we quickly removed both the shooter’s Facebook and Instagram accounts and the video. We're also removing any praise or support for the crime and the shooter or shooters as soon as we’re aware.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 15 de marzo de 2019